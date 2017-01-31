Крупнейший автодилер поменял руководство

Крупнейший в России автодилер ГК «Рольф» объявил об изменениях в руководстве: с 1 февраля 2017 г. нынешний гендиректор компании Татьяна Луковецкая покинет свой пост и возглавит совет директоров группы. На новой должности она будет курировать стратегию развития «Рольфа» и проекты, влияющие на будущее и на ценность компании, сообщил автодилер. Предыдущий председатель совета «Рольфа» Игорь Салита осенью 2016 г. перешел из «Рольфа» в дилерскую группу Inchcape.

Луковецкая пришла в «Рольф» в 1992 г. на должность оператора сервис-бюро, спустя пять лет возглавила дилерский центр «Рольф юг». В 2009 г. она стала гендиректором торгового дома Sollers, затем, в том же году, – гендиректором ГК «Модус». Через год Луковецкая вернулась в «Рольф» в качестве руководителя розничного подразделения, а спустя три года стала гендиректором всей группы.

Под руководством Луковецкой «Рольф» перестроил систему управления, провел децентрализацию и внедрил ряд «смелых и успешных» управленческих решений, отмечает компания. Как объясняла «Ведомостям» сама Луковецкая, в ходе реструктуризации центры прибыли, а значит, принятия решений были отданы дилерским центрам. В 2013 г. оборот «Рольфа» превысил 100 млрд руб. и согласно рейтингу отраслевого журнала «Автобизнес ревю» группа стала крупнейшим автодилером в России по этому показателю и вторым – по числу проданных автомобилей. Спустя год «Рольф» стал абсолютным лидером рынка.

Основной владелец ГК «Рольф» – Сергей Петров. Delance, холдинговая компания группы «Рольф», сообщала о снижении выручки в 2015 г. на 12,9% до 114,1 млрд руб., чистой прибыли – на 10,3% до 4,69 млрд руб. Финансовых данных за 2016 г. еще нет.

Новым гендиректором «Рольфа» станет Светлана Виноградова, работающая в компании с 1994 г. Она занимала пост директора кластера дилерских центров «Рольф юг», «Звезда столицы» «Мерседес-Бенц Варшавка и Каширка». Виноградова курировала многие стратегические проекты, в том числе интеграцию дилерских центров «Пеликан-авто», приобретенных «Рольфом» в 2016 г.

Перестановки в «Рольфе» стали неожиданностью, говорят знакомый Петрова и топ-менеджер крупного автодилера. По их мнению, Петров может готовить бизнес к сделкам M&A и не исключено, что подобные вопросы предстоит курировать Луковецкой как опытному переговорщику. Проблем с передачей полномочий по оперативному управлению группой быть не должно: Луковецкая и Виноградова – своего рода тандем, они прекрасно понимают друг друга, отмечает один из собеседников «Ведомостей».

Луковецкая от комментариев отказалась, с Петровым связаться не удалось.