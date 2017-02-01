Легковые автомобили
Статья опубликована в № 4253 от 01.02.2017 под заголовком: Авторынок готовится к росту

Продажи автомобилей в Петербурге в 2016 году упали на 4%

Уже в этом году автомобильный рынок может вырасти на 8%
Hyundai – лидер среди автомобильных марок по темпам роста продаж в Петербурге в 2016 г.
Hyundai – лидер среди автомобильных марок по темпам роста продаж в Петербурге в 2016 г.
Евгений Разумный / Ведомости

В 2016 г. в Петербурге было продано 119 517 новых легковых автомобилей, это на 4% меньше, чем в предыдущем году, подсчитали в «Auto-Dealer – СПб». В декабре продажи в Петербурге показали рекорд: дилеры продали 11 715 машин, что на 1% больше, чем в декабре 2015 г., и на 5% больше, чем в ноябре 2016 г., следует из данных агентства. Российский рынок за год сократился на 11% до 1,43 млн машин, по данным АЕБ.

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