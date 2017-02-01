Продажи автомобилей в Петербурге в 2016 году упали на 4%

Hyundai – лидер среди автомобильных марок по темпам роста продаж в Петербурге в 2016 г.
Евгений Разумный / Ведомости
В 2016 г. в Петербурге было продано 119 517 новых легковых автомобилей, это на 4% меньше, чем в предыдущем году, подсчитали в «Auto-Dealer – СПб». В декабре продажи в Петербурге показали рекорд: дилеры продали 11 715 машин, что на 1% больше, чем в декабре 2015 г., и на 5% больше, чем в ноябре 2016 г., следует из данных агентства. Российский рынок за год сократился на 11% до 1,43 млн машин, по данным АЕБ.