Ford Sollers импортозамещает кузова

Ford Sollers с января прекратил импорт металлических деталей кузова (двери, капоты, крышки багажника) для автомобилей Ford Focus и начал сам поставлять их дилерам, рассказал «Ведомостям» представитель совместного предприятия. По его словам, заказ размещен на петербургском заводе Gestamp, который поставляет эти же детали на завод Ford Sollers во Всеволожске (Ленинградская обл.). Здесь собираются бестселлер Ford – Focus (28% продаж в 2016 г.) – и седаны Mondeo.

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