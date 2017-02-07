Автомобильная промышленность
Статья опубликована в № 4257 от 07.02.2017 под заголовком: Ford Sollers заработает на капотах

Ford Sollers импортозамещает кузова

Компания прекратила импорт кузовных деталей для Focus и начала сама поставлять их дилерам
Петербургский завод Gestamp будет производить кузовные детали и для дилерской сети Ford
Петербургский завод Gestamp будет производить кузовные детали и для дилерской сети Ford
Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС

Ford Sollers с января прекратил импорт металлических деталей кузова (двери, капоты, крышки багажника) для автомобилей Ford Focus и начал сам поставлять их дилерам, рассказал «Ведомостям» представитель совместного предприятия. По его словам, заказ размещен на петербургском заводе Gestamp, который поставляет эти же детали на завод Ford Sollers во Всеволожске (Ленинградская обл.). Здесь собираются бестселлер Ford – Focus (28% продаж в 2016 г.) – и седаны Mondeo.

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