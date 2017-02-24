Электропривод может сделать велосипеды более популярным видом транспорта

Одним из центров притяжения внимания на недавней выставке London Bike Show стал представленный на стенде компании Velorution велосипед Gobike G3. В отличие от главных экспонатов на других стендах, этот байк не разработан на основе моделей, выигрывавших гонку Тур-де-Франс, и не предназначен для достижения рекордов скорости в триатлоне. Этот скромный небольшой велосипед оснащен аккумулятором и электромотором.

Velorution – одна из многих компаний, представивших на выставке последние образцы этой быстро развивающейся технологии. Электробайки предназначены для того, чтобы люди, находящиеся в не очень хорошей спортивной форме, решились пересесть из автомобиля на велосипед, а опытные велосипедисты могли ездить на более дальние расстояния. Кроме того, эта технология должна помочь велокурьерам доставлять более тяжелые грузы.

Британские производители велосипедов и ритейлеры надеются, что новинка подстегнет не только самих велосипедистов, но и продажи байков, которые с 2008 г. застряли на уровне около 3,5 млн штук в год. Кроме того, они рассчитывают, что новая технология остановит процесс сокращения использования велотранспорта во многих регионах Великобритании.

Владелец Velorution Джонатан Коул говорит, что к электровелосипедам стали относиться более одобрительно, чем раньше: «Это прекрасный способ перемещаться по городу и не потеть».

Исполнительный директор профессиональной ассоциации Bicycle Association Филлипп Дарнтон видит в электровелосипедах потенциал для стимулирования роста продаж, тогда как предыдущие надежды производителей и продавцов, связанные, в частности, с Олимпиадой 2012 г. в Лондоне, не оправдались. «По-моему, важно то, что электробайки могут понравиться самым разным типам покупателей», - говорит он.

Впрочем, ситуация с продажами обычных велосипедов для поездок по городу не выглядит такой уж мрачной. По словам Коула, Velorution, имеющая магазины в Вест-Энде и Айлингтоне, растет за счет концентрации на «премиальном городском ритейле». Компания продает стильные практичные байки, такие как производимые в Великобритании Pashley, в фешенебельных районах Лондона, где улучшение инфраструктуры способствовало росту числа велосипедистов.

Менеджер по маркетингу португальского производителя Orbita Руи Амадор говорит, что продажи его компании в Великобритании также стабильно растут, особенно в Лондоне. При этом Orbita делает акцент на недорогих, но практичных и надежных велосипедах.

Однако модели велосипедов с электромотором представляют особый интерес, говорит владелец компании London Green Cycles Роман Магула. Уменьшение размеров аккумулятора и улучшение характеристик двигателей могут повысить их привлекательность, как это произошло с электромобилями. В частности, многие производители стали подключать электродвигатель к педалям велосипеда, а не колесам, как раньше. Это позволяет расширить диапазон скоростей, на которых можно использовать мотор.

Развитие технологии заставило многие компании, например, производителя складных велосипедов Brompton, впервые задуматься о производстве электрических моделей.

Пока неясно, сможет ли новая технология превратить британцев в нацию велосипедистов, какой уже долгое время являются датчане или голландцы. Дарнтон говорит, что многие британцы по-прежнему считают дороги в стране «враждебной средой» для велосипедистов, и это вряд ли изменится, пока на большей части территории нет велодорожек, позволяющих велосипедистам двигаться отдельно от автомобилей. «Кажется, нам пока не удается убедить людей, что велосипед — удобное средство передвижения», - добавляет он.

Однако рост популярности электробайков, а также тяжелых грузовых велосипедов (еще один тренд последней выставки) будет хорошей новостью для производителей, даже если увеличить общие объемы продаж не удастся.

Один из самых дорогих шоссейных велосипедов, представленных на выставке, Canyon Ultimate CF Evo стоит 8000 фунтов (почти $10 000). Мало какой другой грузовой или электрический велосипед по цене приближается к этому показателю, но все же они стоят гораздо дороже большинства обычных велосипедов. Gobike G3 продается за 3499 фунтов (около $4350), а грузовой электрический велосипед может стоит 4000 фунтов (почти $5000) и выше, говорит Хью Солт, владелец компании-импортера Cambridge Dutch Bikes. По его словам, рост спроса на электробайки оказался достаточным, чтобы оборот его компании за последние полгода удвоился. «В штуках я продаю столько же, сколько в последние три-четыре года, но в денежном выражении продажи удвоились», - поясняет Солт.

Перевела Надежда Беличенко