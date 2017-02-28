Продажи импортных автомобилей могут вырасти, прогнозирует PWC

Продажи импортных автомобилей в этом году могут впервые вырасти после четырех лет падения, считает PwC. Автоконцерны уверяют, что сосредоточены на локализации производства

Продажи импортных автомобилей в 2017 г. вырастут на 6% с 273 000 до 290 000 шт., прогнозируют аналитики PricewaterhouseCoopers (PwC). Ожидается, что данный сегмент покажет рост впервые с 2012 г. (см. график) и при этом сохранит свою долю на рынке на уровне 2016 г. (21%), уточняет старший менеджер PwC Виктория Синичкина. По ее словам, благоприятный прогноз основан на ожидании укрепления курса рубля в 2017 г., восстановлении экономического роста и роста уровня потребительской уверенности.