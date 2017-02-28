На петербургском заводе Nissan сменился гендиректор

Игорь Бойцов, возглавлявший завод Renault в России, с 1 марта станет вице-президентом ООО «Ниссан мэнуфэкчуринг рус» и генеральным директором завода Nissan в Петербурге, сообщила компания. Он сменит Дмитрия Михайлова, который назначен вице-президентом по качеству и удовлетворенности потребителей группы АвтоВАЗ.

«Я хочу поблагодарить Дмитрия Михайлова за руководство коллективом в Петербурге, строительство и запуск нового завода Nissan и превращение его в великолепную производственную площадку бренда в России. Я убежден, что коллектив "АвтоВАЗа" также извлечет пользу из его огромного опыта и ориентированности на потребителя», - цитирует пресс-служба Колина Лоутера, старшего вице-президента по производству, управлению поставками и закупками Nissan в Европе.

Михайлов работал в Kraft Foods, Ford, Coca-Cola HBC. В Nissan с 2007 г., был директором по производству «Ниссан мэнуфэкчуринг рус», в апреле 2010 г. назначен его гендиректором.

Петербургский завод Nissan работает с июня 2009 г., инвестиции в первую очередь составили $200 млн. В 2014 г. концерн удвоил годовую мощность завода - до 100 000 автомобилей (инвестиции составили 167 млн евро.) Выпускает X-Trail, Qashqai, Murano и Pathfinder. В 2016 г. выпустил 36 464 автомобиля, на 8% больше, чем в 2015 г. Продажи Nissan на российском рынке в 2016 г. составили 70 464 автомобиля, долю рынка Nissan в России по итогам 2016 г. производитель оценивает в 4,9%.