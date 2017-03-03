Lexus RX450h: Шок и красота

Совокупные продажи гибридных автомобилей Lexus всех моделей превысили 1 млн штук в апреле 2016 г., а пионером был как раз кроссовер RX – второго поколения, поступивший в продажу в апреле 2005 г. под названием RX400h. И с тех пор именно модель RX остается гибридным бестселлером Lexus; последнее, четвертое поколение модели под названием RX450h оказалось у нас на тесте в Москве.

Премьера последнего Lexus RX состоялась в апреле 2015 г., и осенью того же года начались продажи новинки. То есть на дорогах эти автомобили уже больше года, но по-прежнему не примелькались, ибо внешность у них не просто заметная, но, можно сказать, вызывающая. Когда Lexus начинал эксперименты со своей нынешней Х-образной решеткой радиатора (у фейслифтингового RX третьего поколения, представленного в марте 2012 года, Х-решетка только начала «прорисовываться»), любители автомобилей спорили, как называть эту форму – «наковальня» или «песочные часы». При взгляде анфас на последний Lexus RX такой вопрос больше не стоит: это именно что «наковальня», автомобиль выглядит агрессивно, брутально.

Но в профиль хищный образ размывается. Кажется, с задней частью RX дизайнеры перемудрили: решение опустить хромированную окантовку остекления к заднему фонарю (боковые задние окошки универсала превратились в узкие полоски), на наш взгляд, утяжеляет корму. Хотя кто-то считает, что благодаря такому решению крыша RX «парит» в воздухе. Спорить мы не будем – представления о красоте у каждого свои. У японок, например, самыми красивыми и модными считаются неровные зубы и, говорят, что некоторые даже специально искривляют себе зубы. Кто же из японцев их за это осудит?

Первый раз открывая дверь RX, столбенеешь: настоящие шик и красота! (Без китчевого блеска.) Интерьер нашего тестового автомобиля был отделан контрастной кожей бежевого и коричневого цветов, матовым коричневым деревом шимамоку, и даже ремни безопасности были окрашены в тон сиденьям – коричневые, а не банальные черные: высший класс, на уровне даже не немецких, а британских и итальянских производителей! То есть специалисты подразделения Colors & Trims, отвечавшие за «цвета», выполнили свою работу на отлично. Те же, кто отвечал за «материалы», – только на хорошо: вставки под матированный алюминий – на самом деле из пластика. Хотя кожа в Lexus RX – превосходного качества: тестовый автомобиль уже разменял 20 000 км пробега, но обивка кресел ничуть не вытерлась и не растянулась.

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Тест Lexus RX450h начался для одного из нас с эксцесса: всю ночь шел сильный снег, а утром дорогу во дворе почистили, и за кормой кроссовера, припаркованного перпендикулярно дороге, образовался высокий снежный бруствер – настолько большой, что испытателю показалось, что без лопаты он из этого снежного плена не выберется. Но решил для начала все-таки проверить внедорожные качества RX450h. И полноприводный автомобиль, обутый в 20-дюймовые шипованные шины Toyo Observe G3-Ice, не подвел своего седока, проделав колею в сухом холодном снегу с первого раза, благо клиренс у RX четвертого поколения по сравнению с предшественником вырос на 20 мм до 195 мм.

Лобовое стекло к тому времени уже оттаяло: оно снабжено электрообогревателем (доступен также обогрев руля, передних и задних сидений). Впрочем, проектировавшие автомобиль люди с морозами были знакомы, кажется, лишь понаслышке. Иначе они сделали бы крышку капота такой формы, которая позволит поднять дворник и очистить его щетку ото льда: обогрев с обледенением щеток не справляется. Lexus RX450h без проблем завелся при температуре -21 °С, но обогрев сидений первые несколько минут включаться отказывался – очевидно, до того момента, пока бензиновый двигатель не зарядил аккумуляторные батареи гибрида до необходимого минимума, после чего компьютер дал добро на обогрев тел пассажиров, и опция включилась самостоятельно.

К эргономике салона у нас возникло лишь две небольшие претензии: купированный левый подлокотник переднего пассажира (у водителя правый подлокотник полноценный, и потому неудобства нет) и клавиши обогрева/вентиляции передних сидений, спрятанные за рычагом АКПП. Все остальное достойно: кресла и рулевое колесо с электрорегулировками, высокая посадка, крупные зеркала заднего вида… Центральный тоннель у Lexus RX450h отсутствует, так что сзади спокойно разместятся и три пассажира, спинки сидений второго ряда снабжены электроприводом, и угол их наклона можно менять.

Lexus не хочет отказываться от джойстика, управляющего функциями мультимедийной системы. Нам, выросшим в ту эпоху, когда компьютерных игр еще не было, милее контроллер-крутилка, но признаем, что новый джойстик по сравнению с тем, что устанавливался раньше – например, в модель IS, – стал намного более точным – промахнуться мимо выбранной иконки на дисплее теперь сложно. Отдельно отметим, как удачно удалось дизайнерам RX вписать в интерьер огромный дисплей диагональю 12,3 дюйма: он чуть утоплен в торпедо и потому не выглядит чужеродным телом в салоне.

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Гибридная версия RX – самая резвая в этом семействе кроссоверов Lexus. Заявленные динамические характеристики новой модели остались практически теми же, что у RX450h предыдущего поколения: разгон до 100 км/ч за 7,7 с и максимальная скорость – 200 км/ч (новинка стала крупнее, а размер багажника вырос аж на 100 л до 539 л). И тем не менее средний расход топлива на нашем тесте составил всего 9,9 л на 100 км при средней скорости 29 км/ч. Правда, около 200 из тестовых 585 км пришлось на размеренную езду по пригородному шоссе.

В оценке ездовых характеристик наши оценки RX450h слегка разошлись. Один из нас считает, что главная задача Lexus – не напрягать своего владельца, с комфортом перемещая его из пункта А в пункт Б. RX450h с ней справляется: он в меру резв даже в режиме Eco, его «внедорожного» потенциала вполне достаточно для Москвы и ее окрестностей, бесступенчатая трансмиссия, естественно, не докучает рывками, шумоизоляция на уровне.

Но если считать, что люксовая машина должна еще иногда уметь взбодрить владельца, то к RX возникают вопросы. Претензиями это не назовешь, так, замечания. Во-первых, звук – особенно при резком разгоне – какой-то простуженный и уж точно не заводящий; а во-вторых, в самом начале стремительного движения, рвет ли водитель со светофора или начинает маятниковые перестроения, чувствуется некоторая задумчивость, недоверчивость, будто вопрос: а стоит ли так?

Но уж взявшись за дело, хрипло вздохнувши, Lexus славного своего японского имени нисколько не роняет. Можно, наверное, сказать, что увесистый кроссовер как-то издевательски легко справляется с задачами, которые обычно решают заряженные седаны. Хотя и тут есть небольшой недочет – излишняя при напряженном движении податливость руля. Нельзя назвать это недостатком информативности, но привыкать – надо.

Акустическая система (Mark Levinson) не заслужила особых похвал – но и нареканий к ней особых нет. Несколько жестяной верх, недостаточная глубина проработки басов – а звучит все вполне ладно, корректно. Скажем, грандиозный «Прометей» («Поэма огня») Александра Скрябина в классическом исполнении Берлинского симфонического оркестра под водительством Клаудио Аббадо с решительной Мартой Аргерих за роялем промчался захватывающим потоком – чему немало способствовало ночное шоссе; а панк-рокеры из Clash почему-то выглядели бледно.