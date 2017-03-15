Петербургский автопром в 2017 году вырастет на 7%

Администрация Петербурга в 2017 г. прогнозирует рост производства автомобилей в городе на 7%, сообщил председатель городского комитета по промышленной политике и инновациям Максим Мейксин. В декабре прошлого года он рассчитывал на увеличение автопроизводства в городе на 5%. На рынке существует отложенный спрос, автомобили российской сборки высококонкурентны, отметил чиновник. По данным комитета, 7 из 9 моделей, которые выпускаются в Петербурге, занимают 20% всего российского рынка. В 2016 г. заводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 281 500 легковых автомобилей, что на 9% меньше, чем годом ранее. Мощность трех предприятий – 400 000 машин в год. В экономике города выпуск автомобилей занимает около 6%, с учетом сопутствующих отраслей – почти 11%, говорит руководитель аналитической службы ИК «Доходъ» Всеволод Лобов.

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