Группа ГАЗ выходит в Иран и возвращается в Турцию

Группа ГАЗ планирует в этом году начать сборку автобусов в Иране и возобновить выпуск LCV в Турции. Проекты позволяют избежать пошлин при поставке машин за рубеж.

Группа ГАЗ (входит в «Русские машины» Олега Дерипаски) планирует в 2017 г. начать выпуск автобусов в Иране, рассказал президент компании Вадим Сорокин. «Проводим сейчас испытания наших автобусов – и «Вектор», и «Курсор» – для того, чтобы убедиться, что наши двигатели позволяют эксплуатировать эти автомобили в любых условиях», – цитирует «Интерфакс» его слова. Площадка еще не выбрана – компания подбирает производственного партнера. Переговоры ведутся в том числе с Iran Khodro. По словам Сорокина, оптимальным вариантом была бы организация сборки автобусов и LCV на одной площадке. «Если нам это не удастся, то у нас может быть два или три партнера», - добавил он. В декабре 2016 г. группа ГАЗ сообщала, что предварительно договорилась о поставке в Иране 900 автобусов «ЛиАЗ» и обсудила возможность организации локальной сборки, не уточняя сроки.

Кроме того, в 2017 г. группа ГАЗ возобновит производство «Газелей» в Турции (велось с 2012 г. совместно с турецкой Mersa Otomotiv) и намерена реализовать там около 500 машин, сказал Сорокин. «Во время кризиса в политических отношениях [между Россией и Турцией] бизнес был заторможен. Сейчас <...> отправляем туда уже людей и восстанавливаем полный цикл производства машин. Также будем расширять линейку производимых автомобилей», – передает его слова ТАСС. «Турция - хороший плацдарм. Оттуда мы можем поставлять автомобили в Западную Европу при ввозной таможенной пошлине в 10% вместо 22% в случае поставок из России», - говорил Сорокин в интервью «Ведомостям» в 2014 г.

О возможности возобновления сборки в Турции в октябрьском интервью «Ведомостям» предупреждал гендиректор «Русских машин» Манфред Айбек: «Теперь, после того как политические лидеры обеих стран пожали друг другу руки, мы возобновляем работу с партнером и будем продолжать выпуск «Газели Next» – после шасси перейдем к фургону». То, что группа решила сконцентрироваться в Турции на легких коммерческих автомобилях, он объяснял тем, что в этой стране рынок автобусов «чрезмерно конкурентный» и здесь выпускают шасси для многих мировых автоконцернов.

В 2016 г. группа сообщала, что в 2017 г. расширит сборку из российских машинокомплектов разных типов коммерческой техники в Казахстане, где раньше выпускался только «Урал-4320». В начале прошлго года в этой стране были введен утилизационный сбор на импортируемые автомобили. Также группой ГАЗ рассматриваются перспективы сборки во Вьетнаме, Египте, на Кубе, сообщалось ранее.

Сборочные проекты за пределами России развивают и другие российские автопроизводители – «АвтоВАЗ», «Камаз», УАЗ, чтобы снизить пошлины и активнее осваивать новые рынки.

В 2016 г. доля экспорта в выручке группы ГАЗ сократилась с 22,6 до 16%, в том числе из-за падения спроса в Казахстане, сказал Сорокин: «Мы несколько просели в сравнении с нашим планом с предыдущим годом, основное влияние оказали страны СНГ» (цитата по RNS). Но, по его словам, группа по-прежнему намерена к 2020 г. довести долю экспорта в выручке до 50%.

Российский рынок LCV (основной сегмент для группы ГАЗ) в 2016 г. вырос на 4%, в 2017 г. может подрасти еще на 2-5%, по прогнозу Сорокина. Собственые продажи LCV компания не прогнозирует. В прошлом году они выросли, по данным АЕБ, на 9%, в январе-феврале 2017 г. - на 12%.