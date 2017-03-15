Автомобильная промышленность

Группа ГАЗ выходит в Иран и возвращается в Турцию

Сборка техники за рубежом позволит компании снизить пошлины и организовать поставки на соседние рынки
Сборка техники за рубежом позволит компании снизить пошлины и организовать поставки на соседние рынки
Сборка техники за рубежом позволит компании снизить пошлины и организовать поставки на соседние рынки
С. Портер / Ведомости

Группа ГАЗ планирует в этом году начать сборку автобусов в Иране и возобновить выпуск LCV в Турции. Проекты позволяют избежать пошлин при поставке машин за рубеж.

Группа ГАЗ (входит в «Русские машины» Олега Дерипаски) планирует в 2017 г. начать выпуск автобусов в Иране, рассказал президент компании Вадим Сорокин. «Проводим сейчас испытания наших автобусов – и «Вектор», и «Курсор» – для того, чтобы убедиться, что наши двигатели позволяют эксплуатировать эти автомобили в любых условиях», – цитирует «Интерфакс» его слова. Площадка еще не выбрана – компания подбирает производственного партнера. Переговоры ведутся в том числе с Iran Khodro. По словам Сорокина, оптимальным вариантом была бы организация сборки автобусов и LCV на одной площадке. «Если нам это не удастся, то у нас может быть два или три партнера», - добавил он. В декабре 2016 г. группа ГАЗ сообщала, что предварительно договорилась о поставке в Иране 900 автобусов «ЛиАЗ» и обсудила возможность организации локальной сборки, не уточняя сроки.

Манфред Айбек
генеральный директор корпорации «Русские машины»
Мы разрабатываем нашу технику так, чтобы она была востребована на зарубежных рынках
«Мы перешли от традиционной платформы к современной»

Кроме того, в 2017 г. группа ГАЗ возобновит производство «Газелей» в Турции (велось с 2012 г. совместно с турецкой Mersa Otomotiv) и намерена реализовать там около 500 машин, сказал Сорокин. «Во время кризиса в политических отношениях [между Россией и Турцией] бизнес был заторможен. Сейчас <...> отправляем туда уже людей и восстанавливаем полный цикл производства машин. Также будем расширять линейку производимых автомобилей», – передает его слова ТАСС. «Турция - хороший плацдарм. Оттуда мы можем поставлять автомобили в Западную Европу при ввозной таможенной пошлине в 10% вместо 22% в случае поставок из России», - говорил Сорокин в интервью «Ведомостям» в 2014 г.

О возможности возобновления сборки в Турции в октябрьском интервью «Ведомостям» предупреждал гендиректор «Русских машин» Манфред Айбек: «Теперь, после того как политические лидеры обеих стран пожали друг другу руки, мы возобновляем работу с партнером и будем продолжать выпуск «Газели Next» – после шасси перейдем к фургону». То, что группа решила сконцентрироваться в Турции на легких коммерческих автомобилях, он объяснял тем, что в этой стране рынок автобусов «чрезмерно конкурентный» и здесь выпускают шасси для многих мировых автоконцернов.

В 2016 г. группа сообщала, что в 2017 г. расширит сборку из российских машинокомплектов разных типов коммерческой техники в Казахстане, где раньше выпускался только «Урал-4320». В начале прошлго года в этой стране были введен утилизационный сбор на импортируемые автомобили. Также группой ГАЗ рассматриваются перспективы сборки во Вьетнаме, Египте, на Кубе, сообщалось ранее.

Группа ГАЗ улучшила прогноз продаж
Группа ГАЗ улучшила прогноз продаж
Ранее компания рассчитывала сохранить реализацию на уровне 2015 года

Сборочные проекты за пределами России развивают и другие российские автопроизводители – «АвтоВАЗ», «Камаз», УАЗ, чтобы снизить пошлины и активнее осваивать новые рынки.

В 2016 г. доля экспорта в выручке группы ГАЗ сократилась с 22,6 до 16%, в том числе из-за падения спроса в Казахстане, сказал Сорокин: «Мы несколько просели в сравнении с нашим планом с предыдущим годом, основное влияние оказали страны СНГ» (цитата по RNS). Но, по его словам, группа по-прежнему намерена к 2020 г. довести долю экспорта в выручке до 50%.

Российский рынок LCV (основной сегмент для группы ГАЗ) в 2016 г. вырос на 4%, в 2017 г. может подрасти еще на 2-5%, по прогнозу Сорокина. Собственые продажи LCV компания не прогнозирует. В прошлом году они выросли, по данным АЕБ, на 9%, в январе-феврале 2017 г. - на 12%.

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