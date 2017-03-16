Tesla привлечет еще $1 млрд

Tesla готовится выпустить на рынок бюджетный электромобиль Model 3, но для этого ей нужно дополнительное финансирование. В среду компания объявила, что разместит дополнительную эмиссию акций на $250 млн и конвертируемые долговые обязательства на $750 млн. Генеральный директор и основной акционер Tesla Илон Маск намерен выкупить 10% эмиссии акций.

В среду после закрытия торгов акции Tesla выросли на 2,3%: аналитики ждали, что компания попробует привлечь гораздо больше, вплоть до $2,5 млрд, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

В феврале Маск давал понять, что амбициозные планы компании могут поставить ее финансы «на грань истощения», и допускал привлечение дополнительного финансирования. Его слова вызвали падение котировок акций Tesla на 10%, отмечает Financial Times (FT). За последние пять лет компания привлекла в общей сложности около $9 млрд.

Объявлению о планах привлечь дополнительные средства предшествовало мощное ралли котировок акций Tesla. С декабря прошлого года рыночная стоимость компании выросла на 55% и к концу февраля 2017 г. достигла $47 млрд, добавляет FT.

Model 3 будет более доступной по сравнению с другими суперкарами Tesla. Компания рассчитывает, что она будет продаваться значительно большими объемами и конкурировать с электромобилями массовых брендов. Эта модель разрабатывалась несколько лет. Ожидается, что базовая цена дебютной модели не будет превышать $40 000. Model 3 сможет преодолевать гораздо больше 200 миль (322 км) без подзарядки, а ее основным конкурентом станет Chevrolet Bolt производства General Motors.

Электромобили Model X и Model S, которые Tesla продает сейчас, конкурируют в основном с продукцией Porsche, BMW и других премиальных брендов.

У Tesla амбициозные планы: компания намерена нарастить производство до 500 000 автомобилей в год к 2018 г., а к 2020 г. - до 1 млн автомобилей. Пока до достижения таких показателей далеко: в прошлом году с конвейера Tesla сошло около 84 000 автомобилей.

Маск говорил, что компания расширит модельный ряд электромобилей, включив в него более тяжелые виды транспорта: электроавтобус и пикап. В прошлом году Tesla приобрела компанию SolarCity. По замыслу Маска, это заложит фундамент для превращения Tesla в компанию из устойчивую энергетическую компанию, продающую как электромобили, так и аккумуляторы, а также солнечную энергию.

Со времени проведения IPO в 2010 г. Tesla только дважды отчитывалась о квартальной прибыли. Амбициозные планы по наращиванию производства увеличивают и без того высокую долговую нагрузку на компанию. В 2018 г. Tesla должна выплатить по своим обязательствам более $2 млрд. При этом компания намерена наращивать инвестиции в разработку новых моделей.