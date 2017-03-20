Автомобильная промышленность
Статья опубликована в № 4283 от 20.03.2017 под заголовком: Фердинанд Пьех отходит от дел

Фердинанд Пьех может продать долю в холдинге Porsche за 1,1 млрд евро

Доля Пьеха в Porsche SE – 14,7%
Внук основателя Porsche и патриарх Volkswagen Фердинанд Пьех может продать долю в холдинге Porsche за 1,1 млрд евро
Внук основателя Porsche и патриарх Volkswagen Фердинанд Пьех может продать долю в холдинге Porsche за 1,1 млрд евро
Christof Stache / AP

Бывший председатель совета директоров Volkswagen Group (VW) Фердинанд Пьех, по данным Der Spiegel, ведет переговоры о продаже доли в Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), холдинговой компании, владеющей 52% голосующих акций VW в интересах семей Порше и Пьех. Переговоры идут, подтвердила Porsche SE: структуры Пьеха намерены передать основную часть принадлежащих им обыкновенных акций Porsche SE другим членам семей, но состоится ли сделка, неизвестно.

Доля Пьеха в Porsche SE – 14,7%, Bloomberg оценивает ее в 1,1 млрд. У семьи Порше-Пьех – право преимущественного выкупа акций Пьеха, пишет The Wall Street Journal (WSJ), а у семейного холдинга есть около 1,2 млрд евро свободных денег.

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