Рост продаж коммерческой техники в России продолжится как минимум в 2017 году, считают компании

Прошлый год стал переломным для российского рынка коммерческих автомобилей. После затяжного и сильного падения он наконец стабилизировался и начал расти во всех сегментах. Продажи LCV увеличились на 0,1%, грузовых автомобилей – на 4%, автобусов – на 15,4%, подсчитал «Автостат» на основе регистраций новых машин. Рост на рынке легковых машин ожидается только в этом году – в прошлом году он сократился на 12%. Коммерческая техника более чувствительна к ситуации в экономике в отличие от легковых машин, где главное – это потребительский спрос, поэтому рынок грузовиков и автобусов быстрее реагирует на улучшение макроэкономических факторов, комментирует аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов.

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