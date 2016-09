«Мне нравилось создавать вещи, а не быть гонщиком»

В конце прошлой недели источники Financial Times сообщили, что Apple ищет партнера для производства самоуправляемого автомобиля. Компания может купить британскую McLaren Technology Group, которая производит спорткары и владеет командой «Формулы-1». Представители обеих компаний отказались комментировать эту новость. Но Apple такое решение кажется разумным. Группа McLaren известна своими техническими разработками, она первой сделала весь корпус болида из углеволокна, а ее электроникой пользуются практически все команды известных гонок. Владелец группы Рон Деннис очень похож на Стива Джобса своим вниманием к деталям и уверяет в интервью интернет-изданию International Business Times: «Мы не осознаем, насколько автопилоты для автомобилей изменят наш мир». И, по его мнению, мир станет иным уже через 10 лет.

Выбор без раздумий

Деннис родился 1 июня 1947 г. в Уокинге, в английском графстве Суррей, недалеко от Лондона. «Я всегда увлекался механизмами, – рассказывал он журналу Motorsport. – Много играл в конструктор Meccano (наборы пластин с отверстиями для моделирования разнообразных объектов. – «Ведомости»), у меня была модель железной дороги, к ней я строил макеты зданий».

Под брендом McLaren Honda Гоночная команда McLaren была создана в 1963 г. – за три года до того, как Рон Деннис пришел в гоночный спорт. Ее отцами-основателями были гонщики Брюс Макларен и Эдвард Майер, ушедшие из команды Cooper – той самой, куда устроился работать юный Деннис. 22 мая 1966 г. в Монако состоялся дебют McLaren в «Формуле-1». Начало выдалось неудачным: на девятом круге из-за поломки маслонасоса пришлось сняться с гонки. Первый Гран-при команда взяла в Бельгии 9 июня 1968 г., сообщает официальный сайт «Формулы-1», а в 1970 г. Брюс Макларен разбился, тестируя болид. Через 10 лет произошло слияние McLaren с Project Four Денниса, у которой был тот же спонсор – Philip Morris. С 2015 г. команда выступает на гонках «Формулы-1» под брендом McLaren Honda.

В 14 лет Деннис впервые попал на гонки на трассе Брэндс-Хэтч в Кенте и был настолько зачарован, что стал искать способ приобщиться к «Формуле-1». Правда, в отличие от многих ребят он не мечтал сидеть за рулем. «Мне нравилось создавать вещи, а не быть гонщиком. Еще в школе я по выходным болтался около цеха [автомобильного завода] Brabham и даже убедил их позволить мне быть на подхвате – приносить чай, подметать пол, лишь бы быть поближе к болидам, – вспоминал он в интервью Motorsport. – Два механика, Тим Уолл и Роджер Биллингтон, были добры ко мне и время от времени показывали разные важные вещи. Если вы собираетесь чем-то заняться, делайте это хорошо. Будьте дотошны. И не думайте начинать работу до тех пор, пока не будете к ней готовы, как хирург, раскладывающий инструменты перед операцией». В разговоре со студенческой интернет-газетой The Gateway Online он приводил любимую цитату из Авраама Линкольна: «Если у меня будет шесть часов, чтобы срубить дерево, первые четыре я проведу, затачивая топор».

В 16 лет у Денниса не возникало вопросов, чему и где учиться: конечно, на автомеханика в Guildford Technical College. Одновременно он начал подрабатывать в Thomson & Taylor, дилере Alfa Romeo в Великобритании, пишет Motorsport. Автодилер входил в группу Chipstead, которая в апреле 1965 г. поглотила команду «Формулы-1» Cooper Car. Деннис сделал все, чтобы попасть в эту команду.

«Осенью 1966 г., еще до того, как я закончил обучение, мне сделали предложение, от которого я не смог отказаться: сесть на самолет и с пересадкой в Нью-Йорке на Boeing 707 полететь в Мехико, чтобы работать на команду Cooper-Maserati «Формулы-1». Я был тинейджером и никогда не путешествовал дальше острова Уайт (в проливе Ла-Манш. – «Ведомости»). Я немедленно согласился. Можно ли меня за это осуждать?» – говорил он репортерам The Gateway Online.

Правда, Деннис не склонен преуменьшать роль образования. Для детей – Шарлотты, Кристины и Фрэнки – он позаботился о высшем образовании, чем очень гордится. Он рассказывал The Gateway Online, как поощрял учиться гонщика Льюиса Хэмилтона еще долгое время после того, как стало ясно, что это великий пилот, который сделает карьеру на «Формуле-1». Сам Деннис не устает постигать новые знания, причем не только из области автопрома, его интересуют дизайн, архитектура, изящные искусства и наука управления: «Хотя формально я больше не учился с тех пор, как покинул Guildford Technical College, я ненасытно поглощаю книги по менеджменту». Из прочитанного его больше всего поразили труды британского психолога, эксперта в области творческого мышления Эдварда де Боно. Увлечение его идеями тянется еще с начала 1980-х, когда друг пригласил Денниса на трехдневный семинар де Боно, где тот рассказывал про свою теорию «латерального мышления» – нестандартного подхода к решению задач. «В итоге я научился анализировать юридические контракты, включая важные мелочи, на которые многие не обращают внимания», – говорит Деннис.

Технологии для скорости В июле этого года Деннис рассказывал интернет-изданию International Business Times: «Болиды «Формулы-1» потребляют уже на треть меньше горючего, чем три года назад, и эти технологии будут внедряться и на серийных автомобилях». Точно так же многие изобретенные или обкатанные на гонках технологии используются сейчас в обычных машинах, и не только. Например, с 2009 г. в «Формуле-1» применяется система рекуперации кинетической энергии KERS (Kinetic Energy Recovery System). Она позволяет использовать энергию, раньше терявшуюся впустую. Например, при торможении раньше только грелись колодки и диски. Теперь при торможении кинетическая энергия преобразуется в электрическую и в нужный момент используется для резкого ускорения. А компания Head внедрила KERS в... горные лыжи. При входе в поворот лыжа, прогибаясь, накапливает энергию. При выходе из поворота специальные волокна, получая электрозаряд, помогают лыже быстрее распрямиться.

Знакомство с «Формулами»

Деннису было 19 лет, когда он поехал в Мехико работать механиком «Формулы-1». «Слово «механик» слегка вводит в заблуждение, – объяснял он The Gateway Online. – В те дни только два человека, пилот и так называемый механик, полностью отвечали за подготовку машины. Каждый механик всю зиму собирал автомобиль, готовясь к гонкам (за исключением двигателя, который обычно отдавали на аутсорсинг). Сейчас же на каждый болид приходится по три механика, которым помогают сотни высококвалифицированных специалистов».

Деннис вырос перфекционистом. Он рассказывал Daily Mail: «У меня голова болит, если я вижу что-то неправильно устроенное. Внимание к деталям – основа для роста компании. Со стороны складывается впечатление, что я живу в башне из слоновой кости. Но это не так. Я точно знаю, что происходит. Есть люди и компании – я не сказал бы, что заявляю это без гордости, – которых я пугаю. Потому что они не понимают меня. Я засыпал в обнимку с пылесосом, потому что моя мама хотела, чтобы дом сверкал чистотой, когда она проснется. В таком духе меня растили, все должно быть постоянно идеально».

Деннис сначала работал над машиной будущего чемпиона «Формулы-1» Йохена Риндта. Ответственный и дотошный 21-летний механик так понравился Риндту, что он сманил его за собой, когда переходил из команды Cooper в Brabham трехкратного чемпиона гонок Джека Брэбема в сезоне 1968 г. «Я столько трудился, что просто не было возможности тратить заработанное. В 21 год у меня оказалось достаточно сбережений, чтобы купить Jaguar E-Type», – поделился Деннис с Motorsport.

В жизни Денниса было несколько переломных моментов. Один из них – в 1970 г. «Этапы Гран-при были в Америке и Мексике. В те дни болиды добирались с [американской трассы] Уоткинс-Глен до Мехико своим ходом, – вспоминал Деннис на страницах Motorsport, как ему в ожидании прибытия машин выпало несколько свободных дней для размышлений. – Я помню, как лежал в бассейне в Акапулько <...> Я знал, что Джек [Брэбем] собирается уволиться после Мексики, и я не знал, как быть мне самому. И тут меня осенило. Я делал все нужное, чтобы управлять командой, но был всего лишь платным работником. Почему бы не поработать на себя и не создать собственную команду? Тот факт, что у меня не было денег, был всего лишь одним из вызовов, которые нужно было решить <...> Если мы сможем копировать стандарты «Формулы-1» в «Формулу-2», это будет отлично».

Деннис на пару с приятелем-автомехаником Нейлом Трандлом создал собственную команду, Rondel Racing. Название сконструировано из трех первых букв из имени Рональда Денниса и трех последних из фамилии Трандла.

McLaren Technology Group Limited Автохолдинг

Акционеры (данные компании на 8 октября 2015 г.):

суверенный фонд Бахрейна – Mumtalakat Holding Company (50%),

Рон Деннис (25%), TAG Group саудовского предпринимателя Мансура Ойеха (25%). Финансовые показатели (2014 г.):

выручка – 265,5 млн британских фунтов ($437,3 млн),

чистый убыток – 15,9 млн британских фунтов ($26,1 млн).



Ведет историю с 1963 г., когда новозеландский гонщик Брюс Макларен основал команду Bruce McLaren Motor Racing и начал разрабатывать свой первый болид. Кроме команды, объединяет компании, занимающиеся проектированием, производством и обслуживанием гоночных автомобилей и электронных систем для чемпионатов «Формулы-1».

Начало

Перед тем как уходить в самостоятельное плавание, Деннис поговорил с одним из основателей и главным конструктором команды Brabham – Роном Торанаком, сможет ли тот одолжить ему пару шасси, чтобы основать собственную команду в «Формуле-2». Тот предложил другой вариант – продал их по сходной цене, а оплату сделки перенес на время после того, как машины откатают один сезон в команде Денниса и тот их продаст, пишет Motorsport. По дешевке были куплены двигатели, которые кто-то догадался отправить после гонок в Аргентине палубным грузом и их тронуло коррозией. Под тягач переделали трейлер для лошадей.

«Очень рано я понял, что единственный способ оставить свой след в «Формуле-1» звучит как вывернутое шиворот-навыворот известное высказывание – вместо «Раз не можешь превзойти их, объединись с ними!» (цитата из песни Queen. – «Ведомости») я решил, что лучший и единственный путь влиться в их число – превзойти их, – рассуждал Деннис в разговоре с The Gateway Online. – Собрав группу высокомотивированных и крайне талантливых личностей, мы смогли этим заняться. К тому времени благодаря достижениям парней вроде Берни [Экклстоуна, президента Formula One Management], Фрэнка [Уильямса, основателя и руководителя британской команды WilliamsF1] и меня «Формула-1» постепенно стала спортом, основанным на знаниях и мастерстве, а не на связях. Другими словами, превратилась в меритократию, которой, несмотря на ее несовершенство, и является поныне. Сегодня самые уважаемые люди в «Формуле-1» те, кто побеждает. И так и должно быть».

Энтузиазм и репутация толковых автомехаников смогли привлечь внимание двух гонщиков, согласившихся выступать за новорожденную команду. Первым был знаменитый Грэм Хилл, единственный гонщик, выигравший все три самые престижные гонки мира: «Инди 500», «24 часа Ле-Мана» и Гран-при Монако «Формулы-1». Вторым – Тим Шенкен, с 1968 г. гонявший на «Формуле-3». Грэм Хилл вдобавок внес пай в капитал компании и та смогла приобрести третью машину, пишет Motorsport.

На первой гонке новой команды на немецкой трассе Хоккенхаймринге Грэм Хилл пришел вторым, Тим Шенкен – пятым. Неделей позже на английской Тракстон Хилл победил. Деннису было 23 года, пишет Motorsport. Но победы дорого обошлись Деннису – он разбился на машине. Он не сидел в кабинете начальника, а по-прежнему работал в поте лица механиком. Когда во время одной из гонок болиду Хилла срочно понадобилась новая резина, Деннис прыгнул в свой Jaguar E-Type и помчался на базу в Уокинг. От усталости он заснул за рулем. Он повредил легкое, получил несколько ран на лице и, самое страшное, повредил глаза. Несколько недель ему пришлось проваляться на больничной койке. «Когда ты не можешь ни двигаться, ни видеть, остается только думать, – рассказывал он на страницах газеты The National (Абу Даби). – Люди редко когда отключают телефоны, запирают дверь, садятся и неторопливо размышляют. Мне пришлось». Он пришел к выводу, что уже не может трудиться по-прежнему, а сосредоточится на функциях управленца.

Команды и автомобили

В 1975 и 1976 гг. Деннис учредил еще две команды – Project Three и Project Four, его пилоты соревновались в «Формуле-2» и «Формуле-3». Но самой желанной целью стал выход в «Формулу-1». Еще в 1972 г. Деннис начал разработку болида для этих соревнований, спонсором стала нефтехимическая компания Motul. Но в 1973 г. разразился нефтяной кризис, Motul начала снижать издержки и отказалась от спонсорства. Денниса спасли две вещи. Во-первых, Грэм Хилл решил создать собственную команду и ему нужен был гараж. Деннис продал помещение своей команды и выплатил все долги. Во-вторых, к нему обратилась Marlboro. Чтобы повысить популярность в Латинской Америке, бренд предложил Деннису включить в команду двух не самых лучших пилотов из Эквадора на сезон-1974 «Формулы-2». В виде оплаты предлагалась пара шасси для болидов. Но Деннис отказался. И тогда услышал: «Назовите свою цену». Он признался Motorsport, что «придумал гигантскую цифру и умножил ее на четыре», думая, что это отпугнет (в ценах 2012 г., когда Деннис давал интервью, получилось бы примерно $10 млн). Но Marlboro подумала и на следующий день согласилась.

Через несколько гонок Деннис убедил одного из эквадорских пилотов отказаться от участия, на его машину посадили Тима Шенкена, тот одержал достаточно побед и помог поправить финансовое положение команды. Но еще больше денег принесло Деннису стремление BMW выпустить суперкар М1. Руководитель BMW Motorsport Йохен Неерпаш для ее раскрутки в конце концов договорился с руководителем «Формулы» Берни Экклстоуном о создании с 1979 г. новой серии заездов Procar, где именитые пилоты соревновались на М1. BMW нужно было срочно построить 40 машин. Половину из них заказали Lamborghini, половину – Деннису. В разговоре с Motorsport он вспоминает, как собрал профессионалов отовсюду и загонял их так, что, заканчивая последнюю машину, все думали об отдыхе и больше ни о чем. Но оказалось, что Lamborghini за это время собрала только один автомобиль: компания испытывала финансовые трудности, рабочие бастовали. Так что Деннису пришлось убедить свою команду собрать еще 19 автомобилей. Зато денег BMW хватило, чтобы замахнуться на «Формулу-1».

Главным конструктором болида для «Формулы-1» Деннис позвал знаменитого Джона Барнарда. Тот работал на McLaren, Benetton, Ferrari и многие другие известные команды. К счастью, Деннису удалось убедить его принять часть вознаграждения в виде доли в команде. «Я построил ему проектное бюро, и однажды он мне сказал: «Вот гляжу я на заднее крыло BMW M1. Оно из углеродного волокна. Думаю, я смогу сделать из него всю машину», – рассказывал Деннис Motorsport. Так был создан первый в мире монокок из углеволокна.

Затем Деннис отправился к Marlboro. Та сотрудничала с командой McLaren, которая давно уже не брала призовых мест. Поначалу Деннис предложил табачникам отказаться от спонсирования McLaren и дать высвободившиеся деньги ему на основание новой команды «Формулы-1». Те отказались. Тогда Деннис предложил другую сделку – он договорится о слиянии с McLaren. Так в 1980 г. Project Four Денниса получила 50% в McLaren и финансирование Marlboro. Как рассказывал The National топ-менеджер владельца бренда Marlboro, компании Philip Morris Джон Хоган: «Две вещи меня впечатлили в Роне. Первое – его убеждение, что нет ничего невозможного. Вторая – ясность его видения. Все, что вы можете наблюдать во время пит-стопов McLaren в наши дни, вся инфраструктура была в его мозгу уже в 1970-х».

В 1984 г. Деннис договорился с Marlboro об авансе в счет будущих спонсорских контрактов и на эти деньги выкупил оставшийся пакет акций у основателя команды Эдварда Майера. Как вспоминал Деннис в разговоре с Motorsport, Майер запросил около 1 млн фунтов, зато сделка положила конец двоевластию в компании. «Конечно, это был риск, все, что я делал, было азартной игрой. Одной из причин, почему я не женился до 38 лет, было то, что я чувствовал себя не таким уверенным, как хотелось бы, чтобы отвечать за жену и семью», – цитирует Денниса Motorsport.

Многостаночный бизнес

Самым главным для своего бизнеса Деннис считает гоночную команду. Если не по выручке, то по важности для бренда. «Точные цифры не знаю, но «Формула-1» сейчас приносит 34–38% выручки нашей бизнес-группы, – говорил он в декабре прошлого года интернет-изданию F1i. – Наша бизнес-модель в долгосрочном плане не была привлекательной, не в последнюю очередь из-за того, что с 1966 г. 107 команд пришли в «Формулу-1» и ушли из нее, мы не хотим попасть в их число. Чтобы избежать подобной участи, нужно иметь базу для поддержки команды <...> Сложно соревноваться с Mercedes-Benz или Ferrari, так что моя главная задача – расширить бизнес группы и монетизировать накопленный опыт. Ряд технологий, которыми мы сейчас располагаем, сейчас используются в остальном мире, становятся прибыльными и применяются в сферах, далеких от гонок, вроде медицины, финансовых рынков, обработке данных, моделировании будущего».

Сейчас бизнес McLaren состоит из нескольких компаний, которые занимаются очень разными вещами. Например, Absolute Taste – кейтерингом, главным образом для соревнований «Формулы-1». McLaren Applied Technologies работала над рядом проектов – от продвинутых гоночных мотоциклов до консультирования фармацевтического гиганта GlaxoSmithKline и ряда олимпийских команд, перечисляет журнал Motorsport. В середине 1980-х гг. Деннис задумался о том, чтобы самому выпускать электронику. «В то время все в «Формуле-1» упиралось в потребление топлива (чем меньше болид потребляет топлива, тем меньше теряет времени на дозаправку и выигрывает по весу. – «Ведомости»). Мы полагались на тяжелые и сложные системы Bosch, от надежности которой многое зависело», – рассказывал Деннис Motorsport. Он подружился с сотрудником Bosch Удо Цукером, и в конце концов они решили создать собственное производство электроники, управляющей работой двигателей: «Теперь каждая машина «Формулы-1» использует нашу электронику, то же относится к «Индикар» и NASCAR». McLaren выполняла заказы даже для аэрокосмической индустрии и оборонной промышленности.

Стоимость акционерного капитала всей группы McLaren в интервью британскому спортивному телеканалу Sky Sports в ноябре 2015 г. Деннис оценивал более чем в 1 млрд фунтов. «Все наши компании прибыльны, McLaren Technology Group выходит на прибыльность в этом году», – говорил он.

Болид для Рублевки

В 2007 г. Деннис жаловался газете The Observer на внимание к личной жизни: «Если вы зарабатываете много денег, владеете собственным самолетом, домами в горах Колорадо, на юге Франции и в графстве Суррей, плюс у вас три изумительных ребенка и красивая жена, которая для вас является всем, вы неизбежно привлекаете некоторое внимание». Но уже в два следующих года он привлек еще больше внимания журналистов: в 2008 г. развелся с женой Лизой, а в 2009 г. объявил об отказе от руководства гоночной командой. Ею стал заведовать известный инженер Мартин Уитмарш.

С 1981 г., когда Деннис пришел в гоночную команду McLaren, и до 2009 г., когда отказался от руководства, прошло 458 Гран-при, из которых McLaren выиграла в 138, подсчитал Motorsport. Деннис захотел сосредоточиться на проекте, который в конце концов и приведет к слухам о сделке с Apple. Идею некогда подсказал технический директор McLaren Гордон Мюррей – кроме болидов строить еще и автомобили для обычных дорог. Так в 1989 г. был начат проект, благодаря которому через три года в продаже появился знаменитый суперкар McLaren F1. В 1992–1998 гг., пока эта модель не была снята с производства, было выпущено 106 автомобилей, из них продан 71. Хотя Деннис предупреждал клиентов, что машина не создана для участия в гонках, в 1995 г. она победила на «24 часа Ле-Мана».

Отказавшись от руководства гонками, Деннис решил сделать из компании McLaren Automotive опаснейшего конкурента производителей люксовых машин вроде Ferrari, Lamborghini или Porsche, пишет The National. К тому времени уже шесть лет он вместе с Mercedes выпускал суперкар Mercedes-McLaren SLRs стоимостью около 313 000 фунтов и листом ожидания в два с половиной года, пишет The Guardian.

У Денниса была серьезная база. В 2004 г. McLaren открыла в Уокинге новый технологический комплекс Paragon. По оценкам The Guardian, он обошелся в 300 млн фунтов. Архитектурный проект делал Норман Фостер, но Деннис внес в него много идей. «Центр планировался 15 лет и семь лет строился», – рассказывал Деннис The Evening Standard. Из-за перфекционизма он не может не влезать во все детали любого имеющего отношение к нему дела, объясняет Motorsport. Говоря о новом здании с The Gateway Online, Деннис признавал, что любит гонки, но никогда не хотел стать гонщиком, ценит искусство, но не мечтал стать художником. А вот архитектура – другое дело: «Мог ли я стать успешным архитектором, если бы все сложилось иначе, – задал он риторический вопрос. – А вот этого не знаю!»

McLaren Automotive предлагает сейчас купить модификации моделей пяти серий. В марте этого года компания объявила, что в ближайшие шесть лет вложит 1 млрд фунтов в разработку 15 новых моделей и наем 500 сотрудников в дополнение к нынешним 1500, сообщает ВВС. Стратегия под названием «Трек 22» должна повысить годовые продажи с нынешних 1600 машин до 5000. Как минимум половина новых моделей будет оснащена гибридными двигателями. Компания известна своим суперкаром с бензиново-электрической силовой установкой McLaren P1 стоимостью 1 млн фунтов, но также выпускает и более дешевые модели серий 570, 540, 675, 650. Например, 570GT стоит от 150 000 фунтов и считается конкурентом Ferrari и Porsche. Одна из проблем, которую хочет решить компания, – падение продаж в Китае. Сейчас она ориентируется на европейских клиентов от 40 лет, тогда как в Поднебесной спорткары покупает молодежь 20 лет, заключает ВВС.

Из лидеров в догоняющие

Но пока Деннис с 2009 г. вплотную занимался спорткарами для обычных дорог, дела у гоночной команды шли все хуже. Три года назад впервые с 1980 г. она не смогла взять призовых мест. Деннису все равно приходилось присматривать за ней вполглаза, и после провального сезона 2013 г. он решил: «Есть только два варианта. Либо полностью отойти от дел, либо взять все на себя» (цитата по The National). Конечно, он выбрал второе и в 2014 г. вернулся к управлению гоночной командой. Он бы сделал это раньше, пишет ВВС, но несколько попыток провалилось из-за напряженных отношений с некоторыми членами совета директоров.

Правда, положение все еще не выправилось. В XXI в. McLaren в «Формуле-1» держалась, как правило, на 2–3-х местах в Кубке конструкторов. В 2010 и 2011 гг. она была второй, в 2012 г. – третьей, в 2013 и 2014 гг. заняла уже 5-е место, а в прошлом году скатилась на 9-е. Все дело в недоработанном движке: в 2014 г. McLaren прекратил работу с Mercedes и с 2015 г. использует двигатели Honda, объясняет журнал Autosport. «Регламент-2017 уравняет силы команд. Нам совместно с Honda хватит времени для того, чтобы настигнуть лидеров. Думаю, у нас есть отличный шанс в 2017 г. Я считаю, что мы сможем побеждать в гонках», – цитирует Денниса интернет-портал Sportbox.ru. Видимо, Деннис точит топор перед тем, как рубить дерево...

Точно так же, не торопясь, готовит свой бизнес к передаче под ответственность других акционеров, ищет преемника и настраивает бизнес-процессы. Об этом он сообщал, в частности, интернет-ресурсу Luxury London в июле. Журналу Motorsport Деннис жаловался, что ему не хватает часов в неделю, чтобы разобраться со всеми делами. Он решил не пользоваться электронной почтой, которая требует слишком много времени, и не заводить компьютера. Деннис любит работать по старинке с бумагой, а цифровые технологии отдает на откуп помощникам. Их у него четыре: два – для рабочих дел, два – для личных: следить за домом, оплачивать счета и даже ходить по магазинам.

Luxury London рассказывает, что Деннис живет в поселке Уэнтворт-Эстейт в 25 милях от Лондона, где покупали дома совладелец Альфа-банка Петр Авен, султан Брунея, музыкант Гари Ньюман и другие состоятельные люди. Деннис встает в 6 утра. Два раза в неделю день начинается с визита на дом физиотерапевта – несколько лет назад он повредил спину, катаясь на гидроцикле. Как пророчески он говорил в 2007 г. The Guardian, «в следующие 10 лет я собираюсь жить так же активно, как и в предыдущие 20, хочу агрессивно заниматься горными лыжами и другими видами спорта – гольфом, плаванием с аквалангом. Но я осознаю, что чем старше становишься, тем дольше лечить кости, так что надо быть более здравомыслящим».

Деннис любит работать в машине, но охотно и сам садится за руль по дороге в офис, сообщает Luxury London: «Если погода хорошая, я веду McLaren, если нет – Mercedes. Когда-то я владел 60 автомобилями, но сейчас сократил это число до десятка. Каждая машина имеет отношение к моей жизни. Большинство из них McLaren – модели GT40, P1 и 675LT. Еще у меня милый маленький Austin Healey Sprite. А вот Jaguar E-Type (на котором он когда-то разбился. – «Ведомости») у меня нет».