В1980-х имя баскетболиста Винни Джонсона гремело на всю Америку. Но что ему было делать в 35 лет, когда спортивная карьера завершилась? Некоторое время он был спортивным комментатором на детройтском радио Pistons. А потом резко изменил свою жизнь – занялся поставкой автокомпонентов для Ford и GM, вовремя присоединился к их программам поддержки малого бизнеса, научился секретам производства у именитых партнеров в СП и сейчас снова мелькает в новостях – уже как человек, который помогает остаться на плаву японскому производителю подушек безопасности Takata, выкупив у него одну из «дочек».

Из Бруклина в Техас

Джонсон родился 1 сентября 1956 г. в Бруклине. В семье было восемь детей и единственным путем выбиться в люди для Джонсона стал баскетбол, пишет журнал Baylor. Уже в старших классах бруклинской школы им. Франклина Делано Рузвельта он понял, что имеет все шансы стать игроком НБА. На летних соревнованиях в Нью-Йорке его заметил тренер муниципального колледжа Мак-Леннана Джони Картер и убедил присоединиться к его команде. Джонсону пришлось покинуть семью и уехать в Техас, в город Уэйко.

Решиться было несложно – в команде колледжа играл друг его детства Крейг Смоак, пишет Baylor. «Я хотел выбраться из «крысиных бегов» Нью-Йорка – так сам Джонсон рассказывал о переезде местной газете Waco Tribune-Herald. – Раньше я никогда не выезжал из Нью-Йорка и был настолько наивен, что по пути в Уэйко высматривал на дороге конные повозки. Перебраться из города с миллионами и миллионами людей в город с населением 150 000 человек – очень большой контраст».

В 1975–1977 гг., когда Джонсон выступал за команду колледжа McLennan Highlanders, та дважды брала призовые места в Восточной конференции и региональном чемпионате. Джонсон тогда попался на глаза тренеру Бейлорского университета Кэррлоу Доусону. Вуз расположен в том же Уэйко, в нескольких километрах от колледжа. «У меня было много предложений, но я еще в колледже Мак-Леннана присматривался к Бейлорскому университету, – рассказывал Джонсон Baylor. – К тому же мне нравились и места, где расположен Уэйко, и живущие там люди, так что я решил, что Бейлорский университет как раз то, что мне нужно».

Так, в 1977 г. Джонсон стал играть за команду Baylor Bears. А в 1991 г. университет внес его имя в зал славы спортсменов. За два сезона он набирал в среднем 24,1 балла за броски в каждой игре и установил рекорд команды в 50 баллов за игру. В разговоре с Baylor Джонсон отзывался о профессиональном уровне команды как о среднем, но признавал, что были и великолепные игры, а самое главное: «В Уэйко и Бейлоре царила великолепная атмосфера. Что сильно улучшало качество моей жизни, так это люди <...> Они приглашали меня в гости, катали на катерах, у меня было чувство, что мне всегда рады».

Как Винни стал микроволновкой

В 1979 г. на драфте НБА (ежегодная процедура выбора 30 клубами НБА новых игроков, обычно выпускников колледжей) Джонсона выбрал клуб Seattle SuperSonics, но уже в 1981 г. он перешел по обмену в Detroit Pistons. Здесь баскетболиста и настигла всеамериканская слава и прозвище Микроволновка.

Из чего складывается $1,3 млрд По данным Crain’s Detroit Business, в Piston Group входят три компании. У Piston Automotive 700 работников, выручка более $1 млрд, ее заводы работают в Детройте и Редфорде (Мичиган), Луисвилле (Кентукки), Норт-Канзас-Сити (Миссури) и Толедо (Огайо). У специализирующейся на системах кондиционирования Detroit Thermal Systems 600 сотрудников, выручка – $270 млн, штаб-квартира – в г. Ромулусе (Мичиган). У дизайн-студии AIREA, заодно занимающейся торговлей мебелью, 30 сотрудников, выручка – $20 млн.

На сайте НБА можно прочитать, что кличка прилипла к Джонсону на игре Celtics и Pistons 5 мая 1985 г. В начале четвертого тайма Celtics вела со счетом 87:76. Но Джонсон сумел так разогреть команду, что та успела набрать 26 очков и выиграть со счетом 102:99, причем 22 очка были на счету у самого Джонсона. Игрок Celtics Дэнни Эйндж в сердцах воскликнул: «Ну если того парня из Chicago Bears прозвали Холодильником (имеется в виду игрок в американский футбол Перри Уильям, получивший такую кличку за свои габариты. – «Ведомости»), то Винни Джонсон – это Микроволновка. Он умеет разогревать за короткое время!»

Фанаты Detroit Pistons называют 1986–1990-е гг. «эрой плохих парней». В то время благодаря агрессивному стилю Джонсона и остальных игроков Detroit Pistons была одной из ведущих команд НБА и два года подряд, в 1989 и 1990 гг., завоевывала чемпионский титул в Восточной конференции (Восточная и Западная конференции разбиты каждая на три дивизиона по пять команд. – «Ведомости»).

В решающем матче финала НБА 19 июня 1990 г. Джонсон снова вошел в историю. В игре против клуба Portland Trail Blazers он умудрился сделать решающий бросок с расстояния 5,5 м за 0,07 с до финального свистка. В итоге Detroit Pistons победили со счетом 92:90. А Джонсону попытались дать прозвище 007, но оно не прижилось.

Затем Джонсон отыграл сезон за клуб San Antonio Spurs и в 1992 г. в возрасте 35 лет покончил с баскетболом.

В 1995 г. Джонсон вместе с другим баскетболистом Detroit Pistons – Биллом Лэймбиром начал свое дело в Детройте: производство упаковочных материалов для автопромышленности Piston Packaging. «После ухода из баскетбола мне захотелось заняться бизнесом, создавать рабочие места и открывать людям перспективы, а главное – отблагодарить город Детройт за ту поддержку, которую мне оказывали его жители», – рассказывал Джонсон журналу Baylor.

Но через год партнеры разошлись. Знакомый топ-менеджер GM убедил Джонсона заняться производством пластиковых деталей для автомобилей, пишет журнал Inc. Новая компания получила название Piston Automotive.

Правильно выбрал партнеров

Первые пять лет были весьма непростыми, вспоминает Джонсон на страницах журнала Inc. Одной из самых острых проблем стала работа с кадрами. Две главные беды детройтских работодателей – склонность работников к прогулам и высокая текучесть. При этом труд на современном оборудовании требовал от сотрудников соответствующих знаний, компания тратила немалую часть бюджета на многочисленные тренинги. Джонсону удалось достучаться со своими проблемами до городских властей, и он получил $3000 налогового вычета на одного сотрудника в год в рамках программы развития экономики города и создания рабочих мест для местных жителей. Со временем благодаря «естественному отбору» в компании остались в основном надежные сотрудники. «Когда твой успех зависит от людей, нужно удостовериться, что у тебя нормальная команда, нормальная сыгранность», – говорил Джонсон журналу Inc.

Опасная подушка В 2014 г. дела у производителя подушек безопасности Takata шли великолепно. На ее долю приходилось 22% мирового рынка этих автокомпонентов. Больше было только у шведской Autoliv – 25% (данные ТАСС). Но тут разразился скандал. Takata обвинили в том, что с 2004 г. из-за дефектов в ее подушках в США погибло не менее девяти человек. 28 сентября этого года агентство Bloomberg сообщило, что по всему миру число жертв может вырасти до 16 человек – в Малайзии в конце сентября предположительно из-за бракованной подушки скончался водитель. Кроме того, ранено более сотни человек: при срабатывании подушки в салон вылетают осколки нагнетательного устройства. Газета Automotive News считает, что всего из-за подушек безопасности этой фирмы может быть отозвано 100 млн автомобилей по всему миру. Сама Takata объявила сначала об отзыве 28,8 млн своих подушек, а в мае этого года – еще о 35–40 млн устройств, пишет Detroit Free Press. В марте этого года Bloomberg оценил убытки Takata от отзыва автомобилей более чем в $24 млрд. В связи с этим компания ищет источники средств. Одним из них стала продажа «дочки» Irvin Automotive Products Винни Джонсону.

В 2000 г. Джонсон опробовал новую стратегию – стал заводить предприятия совместно с успешными компаниями. Первым стало в 2000 г. производство компонентов салонов автомобилей JL Automotive с компанией Lear, а на следующий год появились Pasa Modules (с Sachs Automotive, узлы подвески) и Piston Modules (с Continental Teves, элементы тормозной системы). У всех этих предприятий есть одно общее, объясняет газета The News Journal. Это небольшие производства с минимальными издержками, но в сооснователях числятся крупные известные компании – например, Lear входит в Fortune 500. В Ньюарке клиентом JL Automotive стал расположенный неподалеку завод DaimlerChrysler, с которым был заключен пятилетний контракт. На площади 4460 кв. м 70 человек собирали примерно 170 000 потолков в год. Это был первый поставщик автокомпонентов в штате, среди владельцев которого был афроамериканец, рассказывает местная газета The News Journal. Выручка компании в 2004 г. составила $32 млн (вся выручка в этой индустрии в США оценивалась в $300 млрд).

Сам DaimlerChrsyler закупил у небольших поставщиков в 2003 г. товаров на $3 млрд, или 11% закупок, сообщает The News Journal. У американских автопроизводителей существуют программы диверсификации поставок, объясняет газета. Речь не только о помощи мелкому местному бизнесу. Небольшие поставщики рьяно следят за качеством, стараются снизить издержки куда старательнее и прислушиваются к пожеланиям автозаводов куда внимательнее, чем крупные производители автокомпонентов, – ведь на карту поставлено само их существование.

К 2003 г. у бизнеса Джонсона было около 500 работников и выручка в $227 млн, главным образом за счет контрактов с Ford и GM, сообщает Crain’s Detroit Business. Собственных компаний у Джонсона было две – Custom Molders и Piston Automotive, занимающиеся производством пластиковых компонентов и логистикой.

Удвоить за 10 лет

2004 г. Джонсон захотел сделать переломным в истории своего бизнеса. Он символически изменил название своей группы на Piston Group во избежание недоразумений (прежнее название Piston Automotive совпадало с именем одной из входящих в группу компаний) и поклялся, что за 10 лет удвоит выручку компании.

«Мы кое-чему научились благодаря СП, и когда с 2005 г. сроки контрактов с клиентами стали подходить к концу, мы сосредоточились на работе по сборке шасси для «большой тройки» (так называли трех крупнейших американских автомобилестроительных компаний Детройта – Chrysler, General Motors и Ford. – «Ведомости») и некоторых поставщиков первого уровня (Tier-1, т. е. прямых поставщиков, снабжающих автопроизводителя готовыми к монтажу модулями или компонентами. – «Ведомости») и продолжили расти», – вспоминал Джонсон на страницах Baylor. Но, несмотря на весь опыт, план ему выполнить не удалось.

В 2008 г. случился финансовый кризис, автопроизводители оказались на грани краха – и выручка бизнес-группы Джонсона упала до $162,3 млн. Правда, в 2010 г. ее удалось удвоить до $324 млн, а в 2013 г. она увеличилась, по данным Crain’s Detroit Business, до $684 млн.

Когда в конец 2000-х у американских автопроизводителей начались проблемы, главным клиентом Piston Group был Ford, пишет Baylor. Но Джонсона очень интересовали и японские производители. «Мы постоянно названиваем этим ребятам», – рассказывал он Inc. Сейчас Piston Group работает еще и на Honda и Toyota. Компания поставляет широкий ассортимент автокомпонентов, в том числе мосты, панели приборов, аккумуляторы для электромобилей и системы охлаждения.

Три недели назад, 28 сентября было объявлено, что к трем компаниям группы прибавилась еще одна – Irvin Automotive Products, «дочка» японского гиганта Takata.

Последнее приобретение Джонсона

Irvin специализируется на элементах отделки салона. Штаб-квартира располагается в г. Понтиаке (Мичиган), заводы – в Дель-Рио (Техас), Сьюдад-Акуне и Сабинасе (Мексика).

Президент Irvin Джозеф Финн рассказал интернет-изданию Detroit News, что покупателя для его компании начали искать где-то год назад. «Мы работали над сделкой около восьми или девяти месяцев и очень довольны ею», – сказал сам Джонсон газете Detroit Free Press. Стороны отказались раскрывать условия сделки.

Благодаря поглощению Irvin бизнес Piston Group резко вырастет. К выручке в $1,3 млрд добавится еще $0,5 млрд, к 1300 работникам – еще 7000, гласит пресс-релиз Piston Group. Detroit News передает слова Джонсона, что поглощение Irvin – шаг на пути к превращению его Piston Group в «глобального лидера по снабжению автокомпонентами», а сама сделка «дает немножко больше диверсификации». Ведь Irvin работает не только с авто-, но и авиапромышленностью. Теперь среди клиентов Джонсона появятся такие компании, как Black Diamond, Delta Airlines, Golden Technologies, Nissan и Southwest Airlines.

Окрыленный успешной сделкой Джонсон ставит новые цели. К 2018 г. Piston Group будет приносить выручку в $2,6 млрд, рассказал Джонсон Detroit News: «Мы движемся в верном направлении. По моим ощущениям, автоиндустрия становится суперконкурентной и оригинальные производители оборудования (речь об OEM – компаниях, продающих под своим брендом оборудование, сделанное другими предприятиями) ищут по-настоящему хороших поставщиков, на которых могут положиться. Думаю, мы показали, что относимся к таким поставщикам».