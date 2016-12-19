«Мы видим оптимистичный тренд»

Масштабная реструктуризация европейского бизнеса в этом году наконец принесла плоды региональному подразделению Ford: за три квартала 2016 г. прибыль компании достигла 1,039 млрд евро, маржа – солидные для производителя массового сегмента 4,3%. Добиться этого благодаря комплексу мер: снижению издержек, высокому спросу на новые коммерческие автомобили Ford, включая пикапы, увеличению доли высокоприбыльных моделей, таких как Mustang и Explorer, а также дорогих комплектаций – ST-Line, Titanium и Vignale. Российское СП Ford Sollers остается убыточным, но серьезно сократило потери, говорит Фарли. О том, как будет развиваться бизнес компании, Фарли рассказал «Ведомостям». В разговоре принял участие Марк Овенден, президент Ford Sollers.

– Ford Sollers демонстрирует хорошие результаты в этом году – продажи увеличились на 13% по итогам 10 месяцев, в то время как рынок упал на 13%. Каковы основные причины – это результат проведенной трансформации бизнеса в России или просто влияние низкой базы прошлого года?

– Второе. Как вы знаете, мы вывели на рынок новые модели, и они хорошо продаются. Но для нас очень важна прибыльность. И когда начался кризис, мы очень внимательно подошли к себестоимости и смогли сдерживать рост цен, чтобы наши автомобили оставались доступными для покупателей. Кроме того, все, что мы продаем в России, это новые модели, а некоторые покупатели готовы постараться, чтобы купить именно новый автомобиль. И хотя нам удалось увеличить продажи (это здорово, за это хотелось бы сделать комплимент российской команде), но сказалась и низкая база прошлого года.

– Этот рост позволил Ford Sollers стать прибыльным?

– Я был бы рад сказать вам, что совместное предприятие стало прибыльным в стране по итогам этого года. Но я не могу. Мы все еще убыточны, но в этом году значительно улучшили наши показатели. Хотя ситуация все еще очень тяжелая.

В Европе в целом наша прибыль превысила $1 млрд за три квартала, в то время как в прошлом году мы заработали в Европе только $250 млн. Россия внесла огромный вклад в улучшение ситуации в этом году по сравнению с прошлым... И мы также видим, что в России не только выросли объемы продаж, но и улучшилась себестоимость и, соответственно, конкурентоспособность. Мы все еще в убытке, ситуация остается сложной. Но наша цель на следующий год – улучшить эти показатели и за несколько лет сделать наш бизнес в России прибыльным. Мы здесь, чтобы зарабатывать деньги. И [прошедшее накануне] заседание совета директоров Ford Sollers было сфокусировано на важных, стратегических элементах, которые обеспечат наш дальнейший успех в России: продукты, люди, бюджет, расходы – мы детально рассматриваем все эти вопросы.

Выход в прибыль будет зависеть от внешних факторов, таких как состояние рынка, курс рубля, настроения потребителей. Мы видим оптимистичный тренд: автомобильный парк стареет, в то время как растет вторичный рынок автомобилей. Обычно, если это происходит, наступает время, когда цена бывшего в употреблении автомобиля и цена нового автомобиля пересекаются. И именно тогда отмечается большой приток людей на рынок новых автомобилей.