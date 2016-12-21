Совладелец «Автоспеццентра» Александр Халилов прогнозирует в будущем году падение продаж и рост цен на автомобили: автопроизводители и дилеры больше не могут работать себе в убыток

Статья опубликована в № 4230 от 22.12.2016 под заголовком: «Автодилеры будут зарабатывать все меньше и меньше»

В разгар кризиса, в 2015 г., группа «Автоспеццентр» единственная из 20 крупнейших автодилеров сохранила выручку на уровне предыдущего года. У остальных, включая лидеров – «Рольф» и «Мейджор», она сократилась от 2 до 33% год к году, подсчитал отраслевой журнал «Автобизнесревю». В штуках продажи «Автоспеццентра» хотя и сократились, но существенно меньше, чем у конкурентов: на 16% против 32–48% у первой пятерки и 35,7% по рынку в целом. Совладелец группы Александр Халилов рассказывает о необходимости адаптироваться к новым условиям, объясняет, почему больше не рассчитывает на высокую маржу, и размышляет, каким станет авторынок через несколько лет.

– Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) уже долгое время путается, рапортуя о месячных продажах легковых автомобилей в России: то мы уже достигли дна, то еще только к нему приближаемся. Правда, в ноябре продажи год к году выросли на 0,6%. Означает ли это, что дно наконец пройдено и начался рост?

– Мы встречались с производителями, и они все пытаются нас убедить, что в следующем году будет рост продаж от 5 до 10%, но я думаю, что будет падение еще на 10%.

– То есть, получается, экономическая ситуация на рынке не восстановится? Даже Минэкономразвития прогнозирует небольшой рост экономики.

– Рост экономики – это одно, а продажи легковых машин – совсем другое. Автомобили не так много дают в ВВП, поэтому думаю, что продажи упадут. Мы видим, сколько людей приходит покупать машины, как они их покупают, какие машины продаются.

– И как сейчас покупают?