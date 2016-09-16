Высокий универсал Volvo V90 Cross Country
Он заменит в модельном ряду марки XC70
Volvo Cars представила полноприводный универсал V90 Cross Country
V90 Cross Country оснащен полным приводом, оптимизированным шасси и имеет увеличенный дорожный просвет
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V90 Cross Country построен на платформе SPA (архитектура масштабируемой платформы), на которой сделаны все новинки марки — кроссовер XC90, седан S90 и универсал V90
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В России универсал 90-й серии будет продаваться только в полноприводной версии Cross Country
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В модельном ряду марки V90 Cross Country заменит высокий универсал XC70
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Технически V90 Cross Country будет аналогичен новым S90/V90, дорожный просвет универсала - 210 мм
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Шасси оптимизировано для комфорта и хорошей управляемости в любых погодных и дорожных условиях, сказал старший вице-президент по исследованиям и разработкам Volvo Cars Петер Мертенс
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Производство новой модели начнется осенью на заводе Volvo Cars в городе Торшланда в Швеции, где раньше производили XC70
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Высокий универсал развивает традиции семейства Cross Country, реализуя «уникальные вседорожные возможности в элегантном и изысканном кузове универсала», говорит старший вице-президент по дизайну Volvo Cars Томас Ингенлат
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Модель будет оснащаться двумя бензиновыми и двумя дизельными моторами, 6-ступенчатой ручной или 8-ступенчатой автоматической коробками передач
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