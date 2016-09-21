Полноприводный универсал Mercedes-Benz Е-Class All-Terrain
Компания впервые выпускает автомобиль с таким типом кузова
Mercedes-Benz выпустит еще один дериватив Е-Class - высоких полноприводный универсал All-Terrain. Автомобиль будет представлен в конце сентября на автосалоне в Париже. Компания впервые выпускает автомобиль с таким типом кузова, вероятно подглядев рецепт у конкурентов вроде Audi Allroad и Volvo Cross Country
Универсал Е-Class All-Terrain внешне отличается от обычного универсала решёткой радиатора, трехсекционными бамперами с имитаций защиты кузова (нижняя часть из чёрного рифлёного пластика), чёрной облицовкой колёсных арок и порогами с хромированным молдингом
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Универсал будет серийно оснащаться полным приводом 4matic и пневмоподвеской Air Body Control
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Дорожный просвет All-Terrain увеличен относительно обычного универсала Е-класса на 29 мм: 15 мм дает многокамерная пневмоподвеска, еще 14 мм высокопрофильные шины. Регулируемый клиренс может составлять от 121 до 156 мм. Пневмоподвеска увеличивает клиренс в трех фиксированных положениях, дорожный просвет можно регулировать вручную, независимо от режима движения
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Полноприводный универсал All-Terrain станет еще одним из выразителей философии дизайна Mercedes-Benz, основанной на идее «чувственной простоты», сказала компания
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В All-Terrain будет серийно устанавливаться система предустановленных режимов настроек Dynamic Select, меняющая характеристики двигателя, трансмиссии, системы ESP и рулевого управления. У водителя будет выбор из пяти режимов движения, специфическим для версии будет режим «All-Terrain», аналогичный с кроссовером GLE
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На рынок All-Terrain выйдет в дизельной версии E220 d 4matic (194 л. с.), затем появится вариант с шестицилиндровым дизельным двигателем. Обе версии будут оснащаться автоматической коробкой передач 9G-tronic. Продажи начнутся весной 2017 г., сказала компания
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Для комплектации используются легкосплавные колёсные диски посадочным диаметром 19 или 20 дюймов и шины с более высоким профилем, чем у «дорожных» версий E-класса
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Интерьер аналогичен другим машинам нового Е-класса, к которым добавлены декоративные вставки под алюминий или карбон, педали из нержавеющей стали с резиновыми вставками...
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... и напольные коврики с надписью «All-Terrain»
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В режиме «All-Terrain» подвеска поднимет кузов на 20 мм (до скорости 35 км/ч), изменятся пороги срабатывания электронной системы стабилизации ESP (регулирования момента рысканья) и антипробуксовочной системы (ASR). На дисплеях в салоне будут отображаться компас, углы поворота колес, подъёма и крена, положение пневмоподвески, педалей газа и тормоза
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