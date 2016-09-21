Полноприводный универсал Mercedes-Benz Е-Class All-Terrain

Компания впервые выпускает автомобиль с таким типом кузова

Mercedes-Benz выпустит еще один дериватив Е-Class - высоких полноприводный универсал All-Terrain. Автомобиль будет представлен в конце сентября на автосалоне в Париже. Компания впервые выпускает автомобиль с таким типом кузова, вероятно подглядев рецепт у конкурентов вроде Audi Allroad и Volvo Cross Country