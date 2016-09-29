Volkswagen показал электрический концепт I.D.
Мировая премьера новинки состоялась на автосалоне в Париже
На Парижском автосалоне Volkswagen показал электрический концепт-кар I.D.
1/5
Концепт Volkswagen I.D. может проезжать на полной подзарядке 400-600 км, рассказал на презентации председатель правления марки Volkswagen Герберт Дисс (на фото)
2/5
«К 2020 г. мы начнем выпускать на рынок целую серию электроавтомобилей. I.D. как раз из той новой эры электрокаров, что символизируют «новый век автомобилестроения»: он электрический, подключен к интернету и ездит автоматически», - заявил Дисс
3/5
Мощность концепта - 125 кВт (170 л.с.)
4/5
I.D. позиционируется как компактный электрокар, его цена будет сопоставима со стоимостью Golf
5/5