Легковые автомобили

Volkswagen показал электрический концепт I.D.

Мировая премьера новинки состоялась на автосалоне в Париже
Preloader gallery
На Парижском автосалоне Volkswagen показал электрический концепт-кар I.D.
Jasper Juinen / Bloomberg via Getty Images
На Парижском автосалоне Volkswagen показал электрический концепт-кар I.D.
1/5
Концепт Volkswagen I.D. может проезжать на полной подзарядке 400-600 км, рассказал на презентации председатель правления марки Volkswagen Герберт Дисс (на фото)
Michel Euler / AP
Концепт Volkswagen I.D. может проезжать на полной подзарядке 400-600 км, рассказал на презентации председатель правления марки Volkswagen Герберт Дисс (на фото)
2/5
«К 2020 г. мы начнем выпускать на рынок целую серию электроавтомобилей. I.D. как раз из той новой эры электрокаров, что символизируют «новый век автомобилестроения»: он электрический, подключен к интернету и ездит автоматически», - заявил Дисс
Michel Euler / AP
«К 2020 г. мы начнем выпускать на рынок целую серию электроавтомобилей. I.D. как раз из той новой эры электрокаров, что символизируют «новый век автомобилестроения»: он электрический, подключен к интернету и ездит автоматически», - заявил Дисс
3/5
Мощность концепта - 125 кВт (170 л.с.)
Jasper Juinen/Bloomberg via Getty Images
Мощность концепта - 125 кВт (170 л.с.)
4/5
I.D. позиционируется как компактный электрокар, его цена будет сопоставима со стоимостью Golf
ERIC PIERMONT / AFP
I.D. позиционируется как компактный электрокар, его цена будет сопоставима со стоимостью Golf
5/5
  • На Парижском автосалоне Volkswagen показал электрический концепт-кар I.D.
  • Концепт Volkswagen I.D. может проезжать на полной подзарядке 400-600 км, рассказал на презентации председатель правления марки Volkswagen Герберт Дисс (на фото)
  • «К 2020 г. мы начнем выпускать на рынок целую серию электроавтомобилей. I.D. как раз из той новой эры электрокаров, что символизируют «новый век автомобилестроения»: он электрический, подключен к интернету и ездит автоматически», - заявил Дисс
  • Мощность концепта - 125 кВт (170 л.с.)
  • I.D. позиционируется как компактный электрокар, его цена будет сопоставима со стоимостью Golf
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото