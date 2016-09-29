Volkswagen показал электрический концепт I.D.

Michel Euler / AP

«К 2020 г. мы начнем выпускать на рынок целую серию электроавтомобилей. I.D. как раз из той новой эры электрокаров, что символизируют «новый век автомобилестроения»: он электрический, подключен к интернету и ездит автоматически», - заявил Дисс

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