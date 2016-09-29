Aston Martin вышел в море

Aston Martin

Aston Martin также обновляет линейку спорткаров. На Женевском автосалоне в этом году была представлена ее флагманская модель DB11. В ближайшие пять лет компания представит еще ряд новых автомобилей, а в 2018 г. начнет выпускать свой первый кроссовер DBX

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