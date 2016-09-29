Aston Martin вышел в море
Люксовый автопроизводитель впервые выпустил катер
Aston Martin представила свой первый катер на Monaco Yacht Show в среду. Он был создан Quintessence Yachts и дизайнерской командой Aston Martin и получил название AM37
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Длина катера равна 11,3 м, максимальная скорость - 50 узлов (92,6 км/ч), а цена - 1,3 млн фунтов ($1,7 млн)
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Мореходная отрасль открывает для Aston Martin новый источник выручки на фоне снижения спроса на люксовые спорткары
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Катер сделан из композитного углеволокна, ветровое стекло - цельное
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В катере могут поместиться восемь человек. Он оснащен выдвижной крышей, столом, который можно трансформировать в постель, микроволновкой, кофемашиной и уборной
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Компании было важно, чтобы дизайн катера получился таким же «прекрасным и вечным», как и у автомобилей Aston Martin
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Таким образом, Aston Martin, известная производством автомобилей для Джеймса Бонда, пытается позиционировать себя широким люксовым брендом, как Ferrari или Hermes, чтобы снова стать прибыльной
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В прошлом году убыток компании до уплаты налогов составил 128 млн фунтов и стал для нее пятым подряд. Но она надеется снова получить прибыль к 2018 г.
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Катер – не самый дорогой продукт Aston Martin. Летом компания представила суперкар AM-RB001, разработанный совместно с гоночной командой Red Bull Racing, стоимостью $3,3 млн.
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Aston Martin также обновляет линейку спорткаров. На Женевском автосалоне в этом году была представлена ее флагманская модель DB11. В ближайшие пять лет компания представит еще ряд новых автомобилей, а в 2018 г. начнет выпускать свой первый кроссовер DBX
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