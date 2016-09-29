Автомобильная промышленность

Aston Martin вышел в море

Люксовый автопроизводитель впервые выпустил катер
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Aston Martin представила свой первый катер на Monaco Yacht Show в среду. Он был создан Quintessence Yachts и дизайнерской командой Aston Martin и получил название AM37
Aston Martin
Aston Martin представила свой первый катер на Monaco Yacht Show в среду. Он был создан Quintessence Yachts и дизайнерской командой Aston Martin и получил название AM37
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Длина катера равна 11,3 м, максимальная скорость - 50 узлов (92,6 км/ч), а цена - 1,3 млн фунтов ($1,7 млн)
Aston Martin
Длина катера равна 11,3 м, максимальная скорость - 50 узлов (92,6 км/ч), а цена - 1,3 млн фунтов ($1,7 млн)
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Мореходная отрасль открывает для Aston Martin новый источник выручки на фоне снижения спроса на люксовые спорткары
Aston Martin
Мореходная отрасль открывает для Aston Martin новый источник выручки на фоне снижения спроса на люксовые спорткары
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Катер сделан из композитного углеволокна, ветровое стекло - цельное
Aston Martin
Катер сделан из композитного углеволокна, ветровое стекло - цельное
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В катере могут поместиться восемь человек. Он оснащен выдвижной крышей, столом, который можно трансформировать в постель, микроволновкой, кофемашиной и уборной
Aston Martin
В катере могут поместиться восемь человек. Он оснащен выдвижной крышей, столом, который можно трансформировать в постель, микроволновкой, кофемашиной и уборной
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Компании было важно, чтобы дизайн катера получился таким же «прекрасным и вечным», как и у автомобилей Aston Martin
Aston Martin
Компании было важно, чтобы дизайн катера получился таким же «прекрасным и вечным», как и у автомобилей Aston Martin
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Таким образом, Aston Martin, известная производством автомобилей для Джеймса Бонда, пытается позиционировать себя широким люксовым брендом, как Ferrari или Hermes, чтобы снова стать прибыльной
Aston Martin
Таким образом, Aston Martin, известная производством автомобилей для Джеймса Бонда, пытается позиционировать себя широким люксовым брендом, как Ferrari или Hermes, чтобы снова стать прибыльной
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В прошлом году убыток компании до уплаты налогов составил 128 млн фунтов и стал для нее пятым подряд. Но она надеется снова получить прибыль к 2018 г.
Aston Martin
В прошлом году убыток компании до уплаты налогов составил 128 млн фунтов и стал для нее пятым подряд. Но она надеется снова получить прибыль к 2018 г.
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Катер – не самый дорогой продукт Aston Martin. Летом компания представила суперкар AM-RB001, разработанный совместно с гоночной командой Red Bull Racing, стоимостью $3,3 млн.
Aston Martin
Катер – не самый дорогой продукт Aston Martin. Летом компания представила суперкар AM-RB001, разработанный совместно с гоночной командой Red Bull Racing, стоимостью $3,3 млн.
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Aston Martin также обновляет линейку спорткаров. На Женевском автосалоне в этом году была представлена ее флагманская модель DB11. В ближайшие пять лет компания представит еще ряд новых автомобилей, а в 2018 г. начнет выпускать свой первый кроссовер DBX
Aston Martin
Aston Martin также обновляет линейку спорткаров. На Женевском автосалоне в этом году была представлена ее флагманская модель DB11. В ближайшие пять лет компания представит еще ряд новых автомобилей, а в 2018 г. начнет выпускать свой первый кроссовер DBX
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  • Aston Martin представила свой первый катер на Monaco Yacht Show в среду. Он был создан Quintessence Yachts и дизайнерской командой Aston Martin и получил название AM37
  • Длина катера равна 11,3 м, максимальная скорость - 50 узлов (92,6 км/ч), а цена - 1,3 млн фунтов ($1,7 млн)
  • Мореходная отрасль открывает для Aston Martin новый источник выручки на фоне снижения спроса на люксовые спорткары
  • Катер сделан из композитного углеволокна, ветровое стекло - цельное
  • В катере могут поместиться восемь человек. Он оснащен выдвижной крышей, столом, который можно трансформировать в постель, микроволновкой, кофемашиной и уборной
  • Компании было важно, чтобы дизайн катера получился таким же «прекрасным и вечным», как и у автомобилей Aston Martin
  • Таким образом, Aston Martin, известная производством автомобилей для Джеймса Бонда, пытается позиционировать себя широким люксовым брендом, как Ferrari или Hermes, чтобы снова стать прибыльной
  • В прошлом году убыток компании до уплаты налогов составил 128 млн фунтов и стал для нее пятым подряд. Но она надеется снова получить прибыль к 2018 г.
  • Катер – не самый дорогой продукт Aston Martin. Летом компания представила суперкар AM-RB001, разработанный совместно с гоночной командой Red Bull Racing, стоимостью $3,3 млн.
  • Aston Martin также обновляет линейку спорткаров. На Женевском автосалоне в этом году была представлена ее флагманская модель DB11. В ближайшие пять лет компания представит еще ряд новых автомобилей, а в 2018 г. начнет выпускать свой первый кроссовер DBX
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