Дизайн и технологии

Новинки Парижского автосалона

На самом популярном автошоу в мире новинки покажут 42 автомобильные марки
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Концепт-кар электромобиля Mercedes Benz «Generation EQ»
MIGUEL MEDINA / AFP
Концепт-кар электромобиля Mercedes Benz «Generation EQ»
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Mercedes Benz AMG GT R
Michel Euler / AP
Mercedes Benz AMG GT R
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Porsche Panamera 4 E-Hybrid
Michel Euler / AP
Porsche Panamera 4 E-Hybrid
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Концепт-кар Renault Trezor
ERIC PIERMONT / AFP
Концепт-кар Renault Trezor
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BMW i3 с более мощными аккумуляторами и увеличенным запасом хода
ERIC PIERMONT / AFP
BMW i3 с более мощными аккумуляторами и увеличенным запасом хода
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Концепт-кар BMW X2
ERIC PIERMONT / AFP
Концепт-кар BMW X2
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Электроскутер BMW C Evolution c батареей увеличенной емкости. Пиковая мощность электроскутера - 48 л.с. (35 кВт). А запас хода в условиях городского движения составляет 100 км
ERIC PIERMONT / AFP
Электроскутер BMW C Evolution c батареей увеличенной емкости. Пиковая мощность электроскутера - 48 л.с. (35 кВт). А запас хода в условиях городского движения составляет 100 км
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Новый Audi Q5 2.0 T quattro
Michel Euler / AP
Новый Audi Q5 2.0 T quattro
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Новый Mini John Cooper Works Clubman
ERIC PIERMONT / AFP
Новый Mini John Cooper Works Clubman
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Полноприводная Skoda Kodiak появилась на публике впервые
Michel Euler / AP
Полноприводная Skoda Kodiak появилась на публике впервые
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Nissan Micra
Christophe Ena / AP
Nissan Micra
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Volkswagen показал электрический концепт I.D. Этот автомобиль из той новой эры электрокаров, что символизируют «новый век автомобилестроения»: он электрический, подключен к интернету и ездит автоматически, - заявил председатель правления Volkswagen Герберт Дисс на презентации
Jasper Juinen / Bloomberg via Getty Images
Volkswagen показал электрический концепт I.D. Этот автомобиль из той новой эры электрокаров, что символизируют «новый век автомобилестроения»: он электрический, подключен к интернету и ездит автоматически, - заявил председатель правления Volkswagen Герберт Дисс на презентации
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Новый Citroen C3
MIGUEL MEDINA / AFP
Новый Citroen C3
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  • Концепт-кар электромобиля Mercedes Benz «Generation EQ»
  • Mercedes Benz AMG GT R
  • Porsche Panamera 4 E-Hybrid
  • Концепт-кар Renault Trezor
  • BMW i3 с более мощными аккумуляторами и увеличенным запасом хода
  • Концепт-кар BMW X2
  • Электроскутер BMW C Evolution c батареей увеличенной емкости. Пиковая мощность электроскутера - 48 л.с. (35 кВт). А запас хода в условиях городского движения составляет 100 км
  • Новый Audi Q5 2.0 T quattro
  • Новый Mini John Cooper Works Clubman
  • Полноприводная Skoda Kodiak появилась на публике впервые
  • Nissan Micra
  • Volkswagen показал электрический концепт I.D. Этот автомобиль из той новой эры электрокаров, что символизируют «новый век автомобилестроения»: он электрический, подключен к интернету и ездит автоматически, - заявил председатель правления Volkswagen Герберт Дисс на презентации
  • Новый Citroen C3
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