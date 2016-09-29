Новинки Парижского автосалона

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Volkswagen показал электрический концепт I.D. Этот автомобиль из той новой эры электрокаров, что символизируют «новый век автомобилестроения»: он электрический, подключен к интернету и ездит автоматически, - заявил председатель правления Volkswagen Герберт Дисс на презентации

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