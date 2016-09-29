Новинки Парижского автосалона
На самом популярном автошоу в мире новинки покажут 42 автомобильные марки
Концепт-кар электромобиля Mercedes Benz «Generation EQ»
1/13
Mercedes Benz AMG GT R
2/13
Porsche Panamera 4 E-Hybrid
3/13
Концепт-кар Renault Trezor
4/13
BMW i3 с более мощными аккумуляторами и увеличенным запасом хода
5/13
Концепт-кар BMW X2
6/13
Электроскутер BMW C Evolution c батареей увеличенной емкости. Пиковая мощность электроскутера - 48 л.с. (35 кВт). А запас хода в условиях городского движения составляет 100 км
7/13
Новый Audi Q5 2.0 T quattro
8/13
Новый Mini John Cooper Works Clubman
9/13
Полноприводная Skoda Kodiak появилась на публике впервые
10/13
Nissan Micra
11/13
Volkswagen показал электрический концепт I.D. Этот автомобиль из той новой эры электрокаров, что символизируют «новый век автомобилестроения»: он электрический, подключен к интернету и ездит автоматически, - заявил председатель правления Volkswagen Герберт Дисс на презентации
12/13
Новый Citroen C3
13/13