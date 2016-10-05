Автомобили-киногерои

Геннадий Анисимов / Ведомости

Белый Porsche 908 /2 Spyder актера и гонщика Стива Маккуина использовался как автомобиль оператора в фильме «Ле Ман». Картина снималась прямо во время гонок на выносливость «24 часа Ле-Мана» в 1970 г., а сам актер участовал в заезде на голубом Gulf-Porsche 917K. Spyder с тремя камерами на боту преодолел 282 круга и приехал к финишу 9-м, правда его результат не был учтен изз-за недобора расстояния - операторы были вынуждены делать остановки, чтобы зарядить кинопленку, пишет издание Motortrend

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