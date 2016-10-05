Автомобили-киногерои
На Парижский автосалон привезли самые узнаваемые машины, участвовавшие в съемках фильмов
В популярном французском фильме «Фантомас» 60-х годов полиция преследует неуловимого преступника, совершившего дерзкие преступления. В одной из частей под названием «Фантомас разбушевался» преступник - гений технических новинок передвигается на Citroen DS19 1964 г. выпуска, который превращается в летающий автомобиль
1/20
Plymouth Fury 1957 г. - машина-убийца «Кристина» из одноименного фильма. В картине машина творит немало бед и друг ее владельца пускает убийцу под пресс. Однако покореженная машина начинает разгибаться. Эффект спонтанного восстановления формы был снят следующим образом: внутри некоторых мест автомобиля-дублера были установлены гидравлические насосы. Когда они сжимались, то всасывали внутрь части корпуса машины. Это было заснято, а при монтаже прокручено в обратном направлении, создавая впечатление, что машина самовосстанавливается
2/20
Белый Porsche 908 /2 Spyder актера и гонщика Стива Маккуина использовался как автомобиль оператора в фильме «Ле Ман». Картина снималась прямо во время гонок на выносливость «24 часа Ле-Мана» в 1970 г., а сам актер участовал в заезде на голубом Gulf-Porsche 917K. Spyder с тремя камерами на боту преодолел 282 круга и приехал к финишу 9-м, правда его результат не был учтен изз-за недобора расстояния - операторы были вынуждены делать остановки, чтобы зарядить кинопленку, пишет издание Motortrend
3/20
Старенький кабриолет Peugeot 403 1961 г. детектива Коломбо - персонажа американского сериала, первый сезон которого вышел в 1968 г. - периодически ломается, но главный герой свою машину любит и говорит, что это средство передвижения. Коломбо как-то сказал владельцу «Роллс-Ройса»: «У меня тоже импортный классический автомобиль»
4/20
Впервые Джеймс Бонд в исполнении Шона Коннери сел за руль Aston Martin в фильме «Голдфингер» в 1964 году - тогда это была модель DB5. Современный Aston Martin DBS Джеймс Бонд в исполнении Дэниэла Крейга бьет и царапает, однажды у него даже отлетает дверь - таким автомобиль и показали публике в Париже
5/20
Специально для последнего фильма бондианы - «Спектр» в Aston Martin сконструировали модель DB10. Всего автопроизводитель выпустил 10 таких автомобилей - 8 непосредственно участвовали в съемках и 2 были задействованы в промо-мероприятиях
6/20
Агент 007 ездил и на автомобилях попроще. В картине «Вид на убийство» 1985 г. действие происходит в Париже. Агент 007 угоняет такси-хэтчбек Renault 11, который по ходу погони сначала превращается в кабриолет, а затем в двухколесную тележку, которая продолжает движение. Лихую погоню на половинке автомобиля тогда расценили как ловкий продакт плейсмент Renault с передним приводом
7/20
В фильме «Только для твоих глаз» 1980 г. Бонд лихо уходит на «малыше» Citroen 2CV от преследовавшей его Peugeot 504. На машине в фильме был установлен вдвое более мощный четырёхцилиндровый мотор от Citroen GS. После чего автопроизводитель выпустил 500 автомобилей модификации «007» — с обычным мотором, отличавшуюся от серийной только ярко-жёлтым цветом, надписями «007» на передних дверях и наклейками, изображавшими дырки от пуль
8/20
Кабриолет Jaguar XK8 1999 г. выпуска шпиона Остина Пауэрса из фильма «Остин Пауэрс: Голдмембер». Картина стала очень популярной в США, подхлестнув продажи этой модели. Только в месяц выхода фильма в прокат - в июле 2002 г. было продано на 73% автомобиля больше, чем годом ранее, писал The Evening Standard
9/20
В обычной жизни Cadillac Miller-Meteor Ecto 1, 1959 г. использовался как машина скорой помощи и как катафалк. В «Охотниках за привидениями» - фильме 1984 г. - автомобиль оснастили специальными бластерами и отправили ловить потусторонних существ. Изначально планировалось использовать модель черного цвета, но из-за большого количества ночных съемок его пришлось сделать белым
10/20
Первым автоботом, появившимся в кадре «Трансформеров» - фильме Майкла Бэя 2007 г. - стал Chevrolet Camaro 1977 г. Автомобиль специально перекрасили к съемкам, а ржавчина на кузове главного героя - Бамблби - искусственная
11/20
В четвертой части франшизы «Трансформеров» - «Эпохе истребления», снятой в 2014 г., участвуют сразу два Camaro, изготовленные специально для съемок, — модифицированный «винтажный» Camaro SS выпуска 1967 г. (на заднем плане) и футуристический концепт
12/20
Спортивное купе Toyota Supra 1993 г. участвовало в первой части фильма «Форсаж» (2001 г.). На этом автомобиле ездил Брайан О'Коннор — герой актера Пола Уокера, разбившегося в 2013 г. На сайте аукционного дома Mecum сообщается, что автомобиль был продан в 2015 г. за $185 000
13/20
Настоящий Buick GNX 1987 г., на котором герой Вина Дизеля гонялся в «Форсаже-4», организаторы выставки привезти не смогли - публике показали его имитацию
14/20
DeLorean DMC-12 1981 г. - один из самых узнаваемых «киношных» автомобилей, использованных для перемещений во времени - на нем в 21 век путешествовали Марти Макфлай и Док Браун из картины «Назад в будущее»
15/20
Главный герой популярного британского сериала «Мистер Бин» в исполнении Роуэна Эткинсона ездит на лимонном Mini Leyland 1000 1982 г. Во Францию персонаж попадает в картине «Каникулы Мистера Бина» 2007 г., выигрыв поездку на поезде в Канны. Правда последний участок пути он вынужден преодолевать автостопом - его подвозит актриса, которая едет на 59-й Каннский кинофестиваль на таком же Mini как у героя Эткинсона
16/20
Фургончик Renault 4F4 снялся в самом кассовом фильме французского кинопроката 1993 г. - «Пришельцы», в котором жители средневековья в исполнении Жана Рено и Кристиана Клавье перемещаются во времени в конец 20-го века
17/20
Некоторые события комедийного боевика «РЭД 2» разворачиваются в Париже - большая часть съемок в этом городе приходится на автомобильную погоню. Старенький Citroen 2 CV специально приспособили для того, чтобы он смог съехать с моста по ступенькам прямо к Сене. Под капотом автомобиля было оборудовано место для каскадера
18/20
Еще один автомобиль - участник путешествия во времени. Главный герой кинокартины Вуди Алена «Полночь в Париже» перемещается в 20-е годы предыдущего столетия на винтажном Peugeot Landaulet 184 1928 г.
19/20
Porsche Carrera по имени Салли из диснеевского мультфильма «Тачки»
20/20