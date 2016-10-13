BMW представила новое поколение седана 5-й серии
Седьмое поколение «пятерки» стало легче, динамичнее и автоматизированнее
BMW представила 7-е поколение седана 5-й серии
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Баварский автоконцерн заявил, что 7-е поколение «пятерки» будет более динамичным, с максимальным количеством систем помощи водителю и высокой сетевой интеграцией
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Новая «пятерка» на 100 кг легче предыдущей модели. Вес снижен за счет новой платформы, подвески и тормозной системы. Жесткость кузова на кручение увеличилась, все это улучшит динамику нового седана
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Цветной 10,25-дюймовый дисплей отображает функции навигации, телефона, информационно-развлекательные функции и функции автомобиля
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7-е поколение седана 5-й серии оснастили автоматическими помощниками - например, ползти в пробке или на монотонных участках автомагистрали помогает стереоскопическая видеокамера, которая совместно с опциональными радарными и ультразвуковыми датчиками контролирует окрестности автомобиля (на фото - топовая версия)
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Еще одной новинкой, отвечающей за автоматизацию движения, стал ассистент перестроения и ассистент удержания на полосе с активной защитой от боковых столкновений. Последний наблюдает за полосами движения и движущимся вблизи автомобиля транспортом и активно поддерживает водителя при угрозе столкновения, корректируя рулевое управление
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В «пятерке» нового поколения увеличено пространство над головой пассажиров, расположившихся на заднем сиденье
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Продажи нового седана стартуют в феврале 2017 г. Сначала новая «пятерка» будет доступна с четырьмя двигателями: двумя бензиновыми - двухлитровым (252 л. с. версия 530i), трехлитровым (340 л. с. версия 540i) и двумя дизелями - 520d и 530d - 190 и 256 л. с. соответственно
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Новый BMW в базовой комплектации оснащается светодиодной оптикой
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Отделка салона топовой модели BMW 540i
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В качестве опции автомобиль предлагается оснащать адаптивными светодиодными фарами с регулируемым светораспределением, включая функцию освещения при круговом движении и неослепляющую систему управления дальним светом с дальностью действия до 500 м
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Салон седана 540i
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