BMW представила новое поколение седана 5-й серии

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Еще одной новинкой, отвечающей за автоматизацию движения, стал ассистент перестроения и ассистент удержания на полосе с активной защитой от боковых столкновений. Последний наблюдает за полосами движения и движущимся вблизи автомобиля транспортом и активно поддерживает водителя при угрозе столкновения, корректируя рулевое управление

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