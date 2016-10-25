Кроссовер Toyota RAV4 – теперь российский, но по прежней цене
Компания инвестировала 9,7 млрд рублей в запуск производства RAV4 в Петербурге
Toyota Motor 25 октября показала кроссовер RAV4, произведенный на заводе компании в Санкт-Петербурге
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Toyota инвестировала больше 21 млрд руб. в развитие завода в Петербурге, уточнили в компании
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RAV4 - вторая модель Toyota, выпускаемая на заводе в Санкт-Петербурге. Со времени запуска предприятия в 2007 г. там производили только седан Camry
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Производство кроссовера было начато в августе 2016 г.
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Завод выпустил 3000 автомобилей модели RAV4, сообщил исполнительный директор по производству «Тойота мотор» Есинори Мацунага
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Инвестиции в увеличение производственной мощности завода и запуск RAV4 составили 9,7 млрд руб., сообщила компания. Кроссоверы российского производства будут поставляться на рынки России, Казахстана и Белоруссии
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К концу сентября в России было продано 23 700 машин RAV4. Ежемесячные продажи модели - 3000 единиц и до конца года продажи составят 30 000, уточнил президент «Тойота мотор» Хидэнори Одзаки
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Цена кроссовера остается такой же, какой была, когда компания импортировала машины, говорит Одзаки. На стоимость машины оказывают влияние разные факторы и только перенос производства не может значительно снизить цену, говорит он
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