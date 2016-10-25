Mercedes-Benz определил пикап в новый X-Class
Концепт первого среднеразмерного пикапа марки превратиться в серийную машину к концу 2017 года
Mercedes-Benz показал два варианта концепта среднеразмерного пикапа. Модель будет сочетать традиционные качества пикапов — прочность, функциональность, мощность, внедорожные способности с традиционными комфортом, динамикой и безопасностью немецкого бренда, пообещала компания
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Инвестиции в запуск новой модели в серию исчисляются в миллионах евро. Он будет запущен в конце 2017 г. под названием Mercedes-Benz X-класса. Ранее выход на рынок среднеразмерного пикапа Mercedes анонсировался на 2020 г.
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Пикап с пятиместной кабиной сможет перевозить 1,1 т груза и буксировать до прицеп 3,5 т. Основными рынками для новинки станут Аргентина, Бразилия, Южная Африка, Австралия, Новая Зеландия и Европа
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У машины лонжеронная рама с поперечинами, 6-цилиндровый дизельный мотор с высоким крутящим моментом и постоянный привод на все колеса, сказала компания. Полный привод будет оснащен электронной системой распределения тягового усилия, раздаточной коробкой с понижающим редуктором, и блокировками заднего и межосевого дифференциалов
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Ранее Nissan и Daimler сообщали, что разработают совместно однотонный пикап для Mercedes-Benz. Он будет сконструирован на архитектуре нового Nissan NP300, который продается под названиями Navara и Frontier (в зависимости от рынка). Renault выпустит на той же платформе свой первый однотонный пикап Alaskan
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Во всем мире сегмент среднеразмерных пикапов претерпевает радикальные изменения, считает компания. Времена, когда их покупали лишь как «рабочих лошадок», прошли. Теперь они становятся популярными как универсальное транспортное средство одновременно для личного и коммерческого использования. Доля частников, использующих пикапы, неуклонно растет в течение многих лет, говорят в Daimler
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X-Class установит новые стандарты в этом растущем сегменте, пообещал председатель совета директоров Daimler и гендиректор Mercedes-Benz Cars Дитер Цетше. «Мы закроем один из последних пробелов в нашей модельной линейке,» сказал он
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Гендиректор Mercedes-Benz Vans Фолькер Морнинвег называет X-Class «премиум пикапом для современного городского стиля жизни». «Мы обращаемся к новым клиентам, которые раньше не владели пикапами», сказал он
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Пикап будет производиться в сотрудничестве с альянсом Renault-Nissan. Для Европы, Австралии и Южной Африки выпуск X-класса начнется на заводе Nissan в Барселоне в 2017 г. Для рынков Латинской Америки - на заводе Renault в Кордове (Аргентина) в 2018 году
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Проектом будет заниматься подразделение легких грузовиков Mercedes-Benz Vans. Новинка нацелена в нишу пикапов высшего ценового уровня, вроде снятых с производства Cadillac Escalade EXT (General Motors) и Lincoln Blackwood (Ford Motor)
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Средние пикапы сейчас имеют наибольший удельный вес в общем объеме авторынка в Австралии - 14,1%. В Аргентине доля сегмента приближается к 11,6%. В Бразилии среднеразмерные пикапы занимают почти 5% рынка. В Германии это 0,5%, в Великобритании - 1,3%, в Турции - 1,4%, в России - 0,8%. Про североамериканский рынок, где подобный тип кузова чрезвычайно популярен, комапания не упоминает
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