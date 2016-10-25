Mercedes-Benz определил пикап в новый X-Class

Daimler AG

Средние пикапы сейчас имеют наибольший удельный вес в общем объеме авторынка в Австралии - 14,1%. В Аргентине доля сегмента приближается к 11,6%. В Бразилии среднеразмерные пикапы занимают почти 5% рынка. В Германии это 0,5%, в Великобритании - 1,3%, в Турции - 1,4%, в России - 0,8%. Про североамериканский рынок, где подобный тип кузова чрезвычайно популярен, комапания не упоминает

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