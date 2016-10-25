Коммерческие автомобили

Mercedes-Benz определил пикап в новый X-Class

Концепт первого среднеразмерного пикапа марки превратиться в серийную машину к концу 2017 года
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Mercedes-Benz показал два варианта концепта среднеразмерного пикапа. Модель будет сочетать традиционные качества пикапов — прочность, функциональность, мощность, внедорожные способности с традиционными комфортом, динамикой и безопасностью немецкого бренда, пообещала компания
Daimler AG
Mercedes-Benz показал два варианта концепта среднеразмерного пикапа. Модель будет сочетать традиционные качества пикапов — прочность, функциональность, мощность, внедорожные способности с традиционными комфортом, динамикой и безопасностью немецкого бренда, пообещала компания
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Инвестиции в запуск новой модели в серию исчисляются в миллионах евро. Он будет запущен в конце 2017 г. под названием Mercedes-Benz X-класса. Ранее выход на рынок среднеразмерного пикапа Mercedes анонсировался на 2020 г.
Daimler AG
Инвестиции в запуск новой модели в серию исчисляются в миллионах евро. Он будет запущен в конце 2017 г. под названием Mercedes-Benz X-класса. Ранее выход на рынок среднеразмерного пикапа Mercedes анонсировался на 2020 г.
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Пикап с пятиместной кабиной сможет перевозить 1,1 т груза и буксировать до прицеп 3,5 т. Основными рынками для новинки станут Аргентина, Бразилия, Южная Африка, Австралия, Новая Зеландия и Европа
Daimler AG
Пикап с пятиместной кабиной сможет перевозить 1,1 т груза и буксировать до прицеп 3,5 т. Основными рынками для новинки станут Аргентина, Бразилия, Южная Африка, Австралия, Новая Зеландия и Европа
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У машины лонжеронная рама с поперечинами, 6-цилиндровый дизельный мотор с высоким крутящим моментом и постоянный привод на все колеса, сказала компания. Полный привод будет оснащен электронной системой распределения тягового усилия, раздаточной коробкой с понижающим редуктором, и блокировками заднего и межосевого дифференциалов
Daimler AG
У машины лонжеронная рама с поперечинами, 6-цилиндровый дизельный мотор с высоким крутящим моментом и постоянный привод на все колеса, сказала компания. Полный привод будет оснащен электронной системой распределения тягового усилия, раздаточной коробкой с понижающим редуктором, и блокировками заднего и межосевого дифференциалов
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Ранее Nissan и Daimler сообщали, что разработают совместно однотонный пикап для Mercedes-Benz. Он будет сконструирован на архитектуре нового Nissan NP300, который продается под названиями Navara и Frontier (в зависимости от рынка). Renault выпустит на той же платформе свой первый однотонный пикап Alaskan
Daimler AG
Ранее Nissan и Daimler сообщали, что разработают совместно однотонный пикап для Mercedes-Benz. Он будет сконструирован на архитектуре нового Nissan NP300, который продается под названиями Navara и Frontier (в зависимости от рынка). Renault выпустит на той же платформе свой первый однотонный пикап Alaskan
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Во всем мире сегмент среднеразмерных пикапов претерпевает радикальные изменения, считает компания. Времена, когда их покупали лишь как «рабочих лошадок», прошли. Теперь они становятся популярными как универсальное транспортное средство одновременно для личного и коммерческого использования. Доля частников, использующих пикапы, неуклонно растет в течение многих лет, говорят в Daimler
Daimler AG
Во всем мире сегмент среднеразмерных пикапов претерпевает радикальные изменения, считает компания. Времена, когда их покупали лишь как «рабочих лошадок», прошли. Теперь они становятся популярными как универсальное транспортное средство одновременно для личного и коммерческого использования. Доля частников, использующих пикапы, неуклонно растет в течение многих лет, говорят в Daimler
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X-Class установит новые стандарты в этом растущем сегменте, пообещал председатель совета директоров Daimler и гендиректор Mercedes-Benz Cars Дитер Цетше. «Мы закроем один из последних пробелов в нашей модельной линейке,» сказал он
Daimler AG
X-Class установит новые стандарты в этом растущем сегменте, пообещал председатель совета директоров Daimler и гендиректор Mercedes-Benz Cars Дитер Цетше. «Мы закроем один из последних пробелов в нашей модельной линейке,» сказал он
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Гендиректор Mercedes-Benz Vans Фолькер Морнинвег называет X-Class «премиум пикапом для современного городского стиля жизни». «Мы обращаемся к новым клиентам, которые раньше не владели пикапами», сказал он
Daimler AG
Гендиректор Mercedes-Benz Vans Фолькер Морнинвег называет X-Class «премиум пикапом для современного городского стиля жизни». «Мы обращаемся к новым клиентам, которые раньше не владели пикапами», сказал он
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Пикап будет производиться в сотрудничестве с альянсом Renault-Nissan. Для Европы, Австралии и Южной Африки выпуск X-класса начнется на заводе Nissan в Барселоне в 2017 г. Для рынков Латинской Америки - на заводе Renault в Кордове (Аргентина) в 2018 году
Daimler AG
Пикап будет производиться в сотрудничестве с альянсом Renault-Nissan. Для Европы, Австралии и Южной Африки выпуск X-класса начнется на заводе Nissan в Барселоне в 2017 г. Для рынков Латинской Америки - на заводе Renault в Кордове (Аргентина) в 2018 году
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Проектом будет заниматься подразделение легких грузовиков Mercedes-Benz Vans. Новинка нацелена в нишу пикапов высшего ценового уровня, вроде снятых с производства Cadillac Escalade EXT (General Motors) и Lincoln Blackwood (Ford Motor)
Daimler AG
Проектом будет заниматься подразделение легких грузовиков Mercedes-Benz Vans. Новинка нацелена в нишу пикапов высшего ценового уровня, вроде снятых с производства Cadillac Escalade EXT (General Motors) и Lincoln Blackwood (Ford Motor)
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Средние пикапы сейчас имеют наибольший удельный вес в общем объеме авторынка в Австралии - 14,1%. В Аргентине доля сегмента приближается к 11,6%. В Бразилии среднеразмерные пикапы занимают почти 5% рынка. В Германии это 0,5%, в Великобритании - 1,3%, в Турции - 1,4%, в России - 0,8%. Про североамериканский рынок, где подобный тип кузова чрезвычайно популярен, комапания не упоминает
Daimler AG
Средние пикапы сейчас имеют наибольший удельный вес в общем объеме авторынка в Австралии - 14,1%. В Аргентине доля сегмента приближается к 11,6%. В Бразилии среднеразмерные пикапы занимают почти 5% рынка. В Германии это 0,5%, в Великобритании - 1,3%, в Турции - 1,4%, в России - 0,8%. Про североамериканский рынок, где подобный тип кузова чрезвычайно популярен, комапания не упоминает
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  • Mercedes-Benz показал два варианта концепта среднеразмерного пикапа. Модель будет сочетать традиционные качества пикапов — прочность, функциональность, мощность, внедорожные способности с традиционными комфортом, динамикой и безопасностью немецкого бренда, пообещала компания
  • Инвестиции в запуск новой модели в серию исчисляются в миллионах евро. Он будет запущен в конце 2017 г. под названием Mercedes-Benz X-класса. Ранее выход на рынок среднеразмерного пикапа Mercedes анонсировался на 2020 г.
  • Пикап с пятиместной кабиной сможет перевозить 1,1 т груза и буксировать до прицеп 3,5 т. Основными рынками для новинки станут Аргентина, Бразилия, Южная Африка, Австралия, Новая Зеландия и Европа
  • У машины лонжеронная рама с поперечинами, 6-цилиндровый дизельный мотор с высоким крутящим моментом и постоянный привод на все колеса, сказала компания. Полный привод будет оснащен электронной системой распределения тягового усилия, раздаточной коробкой с понижающим редуктором, и блокировками заднего и межосевого дифференциалов
  • Ранее Nissan и Daimler сообщали, что разработают совместно однотонный пикап для Mercedes-Benz. Он будет сконструирован на архитектуре нового Nissan NP300, который продается под названиями Navara и Frontier (в зависимости от рынка). Renault выпустит на той же платформе свой первый однотонный пикап Alaskan
  • Во всем мире сегмент среднеразмерных пикапов претерпевает радикальные изменения, считает компания. Времена, когда их покупали лишь как «рабочих лошадок», прошли. Теперь они становятся популярными как универсальное транспортное средство одновременно для личного и коммерческого использования. Доля частников, использующих пикапы, неуклонно растет в течение многих лет, говорят в Daimler
  • X-Class установит новые стандарты в этом растущем сегменте, пообещал председатель совета директоров Daimler и гендиректор Mercedes-Benz Cars Дитер Цетше. «Мы закроем один из последних пробелов в нашей модельной линейке,» сказал он
  • Гендиректор Mercedes-Benz Vans Фолькер Морнинвег называет X-Class «премиум пикапом для современного городского стиля жизни». «Мы обращаемся к новым клиентам, которые раньше не владели пикапами», сказал он
  • Пикап будет производиться в сотрудничестве с альянсом Renault-Nissan. Для Европы, Австралии и Южной Африки выпуск X-класса начнется на заводе Nissan в Барселоне в 2017 г. Для рынков Латинской Америки - на заводе Renault в Кордове (Аргентина) в 2018 году
  • Проектом будет заниматься подразделение легких грузовиков Mercedes-Benz Vans. Новинка нацелена в нишу пикапов высшего ценового уровня, вроде снятых с производства Cadillac Escalade EXT (General Motors) и Lincoln Blackwood (Ford Motor)
  • Средние пикапы сейчас имеют наибольший удельный вес в общем объеме авторынка в Австралии - 14,1%. В Аргентине доля сегмента приближается к 11,6%. В Бразилии среднеразмерные пикапы занимают почти 5% рынка. В Германии это 0,5%, в Великобритании - 1,3%, в Турции - 1,4%, в России - 0,8%. Про североамериканский рынок, где подобный тип кузова чрезвычайно популярен, комапания не упоминает
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