MINI представила кроссовер Countryman второго поколения
Новинка стала самой большой моделью за всю историю марки
Новый MINI Countryman – самая большая и самая универсальная модель за 57-летнюю историю марки. Нынешний кузов на 20 сантиметров длиннее, чем предыдущая модель
1/15
В задней части салона новинки расположено три посадочных места. Задние сиденья могут сдвигаться в продольном направлении до 13 см. По сравнению с предыдущей моделью увеличены проемы задних дверей
2/15
Завышенное положение сидений обеспечивает оптимальный обзор
3/15
Новый Countryman предлагается c двумя бензиновыми (мощностью 136 л.с. и 192 л.с.) и двумя дизельными двигателями (150 л.с. и 190 л.с.) с технологией MINI TwinPower Turbo
4/15
MINI Cooper S E Countryman ALL4 – первая модель марки, которая предлагается с подключаемым гибридным приводом. Запас хода автомобиля при движении на электротяге - до 40 км. Максимальная скорость автомобиля на электротяге - 125 км/ч
5/15
Система полного привода ALL4 обеспечивает большую экономичность - расход топлива в смешанном цикле составляет 7-2,1 л на 100 км
6/15
Светодиодные фары впервые обрамлены кольцами дневного света
7/15
Объем багажника нового Mini - 450 л, и при необходимости его можно увеличить до 1390 л. По сравнению с предыдущей моделью максимальный размер багажника увеличился на 220 л
8/15
В качестве бонуса для комфорта пассажиров предлагается откидная банкетка на борту багажника - она может быть задействована как удобное места для отдыха на природе
9/15
Индикационный дисплей совмещен с функцией сенсорного управления
10/15
Опционально в новинке предлагается система динамической регулировки жесткости электронных амортизаторов Dynamic Damper Control, предусматривающей два алгоритма регулировки
11/15
Поворотный переключатель, расположенный у основания рычага переключения передач/селектора, позволяет выбирать предпочтительный вариант настройки автомобиля– MID, SPORT или GREEN. Контроллер и выключатель электрического стояночного тормоза расположены на центральной консоли
12/15
Впервые в дизайне Mini появятся два новых цвета - голубой «металлик» и «каштан»
13/15
Широкой публике новинку покажут 18 ноября на автосалоне в Лос-Анджелесе
14/15
Продажи в Европе стартуют в феврале 2017 г., в других странах новый MINI Countryman можно будет купить с марта 2017 г. Стоимость автомобиля пока не названа
15/15