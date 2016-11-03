Самые надежные и ненадежные подержанные автомобили — рейтинг TÜV

Richard Peter / Deutsche Fotothek

Саксония признана лидером среди федеральных земель по качеству техобслуживания, за ней следуют Бавария и Баден-Вюртенберг. Focus Online предполагает, что причина лидерства земли отчасти связана с историей: во времена ГДР владельцы Wartburg и Trabant были вынуждены ремонтировать их самостоятельно из-за сложности с записью на техосмотры. В результате они становились более ответственными и улучшали навыки в ремонте. Издание предполагает, что этот опыт сохраняется отчасти до сих пор

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