Самые надежные и ненадежные подержанные автомобили — рейтинг TÜV
Лидеры исследования немецкой службы технического надзора 2016 — внедорожник Mercedes GLK и спорткар Porsche 911
Кроссовер Mercedes GLK и спортивный Porsche 911 – двухдверное купе или кабриолет – признаны в Германии самыми надежными подержанными автомобилями. Рейтинг надежности составили эксперты Германского общества технического надзора TÜV на базе результатов 9 млн техосмотров
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Доля неполадок Porsche 911 (на фото Carrera 2006 г.) и Mercedes GLK составляет всего 2,1%
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Аналитики TÜV также назвали лидеров рейтинга в каждой возрастной группе. Самым надежным автомобилем среди 2-3-х летних назван Mercedes B-class (тип кузова - W 246). Доля неполадок в нем - 2,8%. Mercedes также занял вторую и третью строчки рейтинга с кроссовером GLK и кабриолетом SLK
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Хэтчбэк Audi A1 (Tип 8X) - самый надежный среди 4-5-летних автомобилей. Доля поломок - 5,7%. На втором и третьем месте - кабриолет BMW Z4 и кроссовер Audi Q5
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Porsche 911 (в кузове 996) занял высшую строку списка среди 10 и 11-летних автомобилей. Доля поломок - 13,9%. Вторая и третья строчка у японского автопроизводителя. Доля поломок минивэна Toyota Corolla Verso и кроссовера RAV 4 - 17,5 и 18,7%
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Порш 911 10-11 лет
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Автомобилем с наибольшим процентом неполадок в возрастной группе 2-3 года оказался «малыш» Chevrolet Spark (14,6%). С ним соседствуют малолитражки Fiat 500 (14,1%) и Fiat Punto (13,3%)
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Dacia Logan (в России продается под брендом Renault) признан самым проблемным в группе 4-5-летних автомобилей (28,1%). Также большое количество поломок в этой категории у малолитражки Fiat Panda (23,3%) и хэтчбэка Dacia Sandero (22,8%)
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В группе 6-7-летних подержанных автомобилей самым ненадежным оказалась малолитражка Chevrolet Matiz (34,6%). Также в списке самых ненадежных две модели Renault - Dacia Logan (32,9%) и Renault Kangoo (31,4%)
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Renault Kangoo - самый проблемный в возрастной группе 8-9 лет. Доля поломок - 35,1%. Cтолько же у Kia Sorento (35,1%) и немного меньше у Renault Twingo (34,6%)
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Среди 10-11-летних автомобилей - больше всего сложностей в обслуживании вызывает Fiat Stilo (в 192-м кузове), доля поломок - 44%. Недалеко от него ушли кроссовер Mercedes M-class (43,7%) и минивэн Ford Galaxy 41,8%
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Саксония признана лидером среди федеральных земель по качеству техобслуживания, за ней следуют Бавария и Баден-Вюртенберг. Focus Online предполагает, что причина лидерства земли отчасти связана с историей: во времена ГДР владельцы Wartburg и Trabant были вынуждены ремонтировать их самостоятельно из-за сложности с записью на техосмотры. В результате они становились более ответственными и улучшали навыки в ремонте. Издание предполагает, что этот опыт сохраняется отчасти до сих пор
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