Jaguar показал концепт электромобиля I-Pace
Британская марка начнет продажи серийной модели на основе концепта в 2018 году
Британская компания Jaguar Land Rover (JLR, принадлежит индийской Tata Motors) представила концепт полноприводного кроссовера с электрическим двигателем Jaguar I-Pace. Перспективная модель показана перед началом международного автосалона в Лос-Анджелесе. Серийный автомобиль на основе концепта будет показан в следующем году, его продажи начнутся в 2018 г, сказала компания. JLR собирается конкурировать с Tesla Motors, которая уже продет электрокроссовер Model X, и с другими автопроизводителями, объявившими о планах выпуска электрических моделей на фоне ужесточения экологических стандартов в США и странах Евросоюза, отмечает The Wall Street Journal. Кроссовер с электроприводом Audi должен появится на рынке в 2018 г., у Mercedes-Benz - в 2019 г., у BMW - в 2020 г.
Концепт Jaguar I-Pace, показанный в Лос-Анджелесе перед началом автосалона, предваряет серийный электромобиль, который будет представлен в 2017 г. и выйдет на рынок спустя год, в 2018 г.
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I-Pace – бескомпромиссный автомобиль, сочетающий черты спорткара и пятиместного SUV, сказала компания. При разработке дорожного электромобиля инженеры Jaguar используют опыт гонок электромобилей Formula E. (На фото: актриса Мишель Родригез позирует на премьере концепта)
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Электромобиль разработан компанией с «чистого листа». Стилистически он отсылает к концепту гибридного суперкара Jaguar C-X75, показанного в 2010 г. "Электромобили открывают перед дизайнерами больше свободы, и мы должны это использовать," говорит директор по дизайну Jaguar Ян Каллум
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В машине реализована идея смещенного вперед пассажирского салона и реорганизации внутреннего пространства, что стало возможным благодаря использованию электрических технологий, пояснил Каллум. Отсутствие двигателя внутреннего сгорания и карданного вала позволило сдвинуть кабину вперед, увеличить колесную базу и уменьшить свесы
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Литий ионная батарея расположена под полом салона между осями. Каждую пару колес приводит одинаковый электродвигатель (суммарная мощность 400 л. с. и 700 Нм крутящего момента). Низкий центр тяжести, двухрычажная передняя подвеска и многорычажная задняя обеспечивают фирменные управляемость и плавность хода, а разгон до 100 км/ч займет примерно 4 с, пообещала компания
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Батарея емкостью 90 кВтч обеспечивает запас хода 220 миль (354 км) по американскому циклу EPA или 500 км по европейскому циклу NEDC. Такой запас хода требует подзарядки аккумуляторов только раз в неделю при характерном для среднего водителя пробеге 50 км в день, отмечает компания. Батарею можно заряжать на общественных станциях подзарядки, специального зарядного прибора в гараже или от обычной розетки. Быстрая зарядка постоянным током (50 кВт) полностью заряжает аккумулятор за 2 ч или до 80% за 1,5 ч
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При компактных габаритах среднеразмерного SUV (длина- 4680 мм, ширина – 1890 мм, высота - 1560 мм, колесная база 2990 мм), багажник и салон концепта более просторны чем у полноразмерных внедорожников, говорит компания - для груза предусмотрен багажник 530 л и дополнительный отсек 28 л в передней части под капотом
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Управление всеми системами автомобиля происходит с помощью сенсорных экранов, емкостных переключателей и тактильных аналоговых кнопок управления
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