Легковые автомобили

Jaguar показал концепт электромобиля I-Pace

Британская марка начнет продажи серийной модели на основе концепта в 2018 году
Британская компания Jaguar Land Rover (JLR, принадлежит индийской Tata Motors) представила концепт полноприводного кроссовера с электрическим двигателем Jaguar I-Pace. Перспективная модель показана перед началом международного автосалона в Лос-Анджелесе. Серийный автомобиль на основе концепта будет показан в следующем году, его продажи начнутся в 2018 г, сказала компания. JLR собирается конкурировать с Tesla Motors, которая уже продет электрокроссовер Model X, и с другими автопроизводителями, объявившими о планах выпуска электрических моделей на фоне ужесточения экологических стандартов в США и странах Евросоюза, отмечает The Wall Street Journal. Кроссовер с электроприводом Audi должен появится на рынке в 2018 г., у Mercedes-Benz - в 2019 г., у BMW - в 2020 г.
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Концепт Jaguar I-Pace, показанный в Лос-Анджелесе перед началом автосалона, предваряет серийный электромобиль, который будет представлен в 2017 г. и выйдет на рынок спустя год, в 2018 г.
Jaguar
Концепт Jaguar I-Pace, показанный в Лос-Анджелесе перед началом автосалона, предваряет серийный электромобиль, который будет представлен в 2017 г. и выйдет на рынок спустя год, в 2018 г.
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I-Pace – бескомпромиссный автомобиль, сочетающий черты спорткара и пятиместного SUV, сказала компания. При разработке дорожного электромобиля инженеры Jaguar используют опыт гонок электромобилей Formula E. (На фото: актриса Мишель Родригез позирует на премьере концепта)
Jaguar
I-Pace – бескомпромиссный автомобиль, сочетающий черты спорткара и пятиместного SUV, сказала компания. При разработке дорожного электромобиля инженеры Jaguar используют опыт гонок электромобилей Formula E. (На фото: актриса Мишель Родригез позирует на премьере концепта)
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Электромобиль разработан компанией с «чистого листа». Стилистически он отсылает к концепту гибридного суперкара Jaguar C-X75, показанного в 2010 г. "Электромобили открывают перед дизайнерами больше свободы, и мы должны это использовать," говорит директор по дизайну Jaguar Ян Каллум
Jaguar
Электромобиль разработан компанией с «чистого листа». Стилистически он отсылает к концепту гибридного суперкара Jaguar C-X75, показанного в 2010 г. "Электромобили открывают перед дизайнерами больше свободы, и мы должны это использовать," говорит директор по дизайну Jaguar Ян Каллум
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В машине реализована идея смещенного вперед пассажирского салона и реорганизации внутреннего пространства, что стало возможным благодаря использованию электрических технологий, пояснил Каллум. Отсутствие двигателя внутреннего сгорания и карданного вала позволило сдвинуть кабину вперед, увеличить колесную базу и уменьшить свесы
Jaguar
В машине реализована идея смещенного вперед пассажирского салона и реорганизации внутреннего пространства, что стало возможным благодаря использованию электрических технологий, пояснил Каллум. Отсутствие двигателя внутреннего сгорания и карданного вала позволило сдвинуть кабину вперед, увеличить колесную базу и уменьшить свесы
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Литий ионная батарея расположена под полом салона между осями. Каждую пару колес приводит одинаковый электродвигатель (суммарная мощность 400 л. с. и 700 Нм крутящего момента). Низкий центр тяжести, двухрычажная передняя подвеска и многорычажная задняя обеспечивают фирменные управляемость и плавность хода, а разгон до 100 км/ч займет примерно 4 с, пообещала компания
Jaguar
Литий ионная батарея расположена под полом салона между осями. Каждую пару колес приводит одинаковый электродвигатель (суммарная мощность 400 л. с. и 700 Нм крутящего момента). Низкий центр тяжести, двухрычажная передняя подвеска и многорычажная задняя обеспечивают фирменные управляемость и плавность хода, а разгон до 100 км/ч займет примерно 4 с, пообещала компания
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Батарея емкостью 90 кВтч обеспечивает запас хода 220 миль (354 км) по американскому циклу EPA или 500 км по европейскому циклу NEDC. Такой запас хода требует подзарядки аккумуляторов только раз в неделю при характерном для среднего водителя пробеге 50 км в день, отмечает компания. Батарею можно заряжать на общественных станциях подзарядки, специального зарядного прибора в гараже или от обычной розетки. Быстрая зарядка постоянным током (50 кВт) полностью заряжает аккумулятор за 2 ч или до 80% за 1,5 ч
Jaguar
Батарея емкостью 90 кВтч обеспечивает запас хода 220 миль (354 км) по американскому циклу EPA или 500 км по европейскому циклу NEDC. Такой запас хода требует подзарядки аккумуляторов только раз в неделю при характерном для среднего водителя пробеге 50 км в день, отмечает компания. Батарею можно заряжать на общественных станциях подзарядки, специального зарядного прибора в гараже или от обычной розетки. Быстрая зарядка постоянным током (50 кВт) полностью заряжает аккумулятор за 2 ч или до 80% за 1,5 ч
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При компактных габаритах среднеразмерного SUV (длина- 4680 мм, ширина – 1890 мм, высота - 1560 мм, колесная база 2990 мм), багажник и салон концепта более просторны чем у полноразмерных внедорожников, говорит компания - для груза предусмотрен багажник 530 л и дополнительный отсек 28 л в передней части под капотом
Jaguar
При компактных габаритах среднеразмерного SUV (длина- 4680 мм, ширина – 1890 мм, высота - 1560 мм, колесная база 2990 мм), багажник и салон концепта более просторны чем у полноразмерных внедорожников, говорит компания - для груза предусмотрен багажник 530 л и дополнительный отсек 28 л в передней части под капотом
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Управление всеми системами автомобиля происходит с помощью сенсорных экранов, емкостных переключателей и тактильных аналоговых кнопок управления
Jaguar
Управление всеми системами автомобиля происходит с помощью сенсорных экранов, емкостных переключателей и тактильных аналоговых кнопок управления
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  • Концепт Jaguar I-Pace, показанный в Лос-Анджелесе перед началом автосалона, предваряет серийный электромобиль, который будет представлен в 2017 г. и выйдет на рынок спустя год, в 2018 г.
  • I-Pace – бескомпромиссный автомобиль, сочетающий черты спорткара и пятиместного SUV, сказала компания. При разработке дорожного электромобиля инженеры Jaguar используют опыт гонок электромобилей Formula E. (На фото: актриса Мишель Родригез позирует на премьере концепта)
  • Электромобиль разработан компанией с «чистого листа». Стилистически он отсылает к концепту гибридного суперкара Jaguar C-X75, показанного в 2010 г. "Электромобили открывают перед дизайнерами больше свободы, и мы должны это использовать," говорит директор по дизайну Jaguar Ян Каллум
  • В машине реализована идея смещенного вперед пассажирского салона и реорганизации внутреннего пространства, что стало возможным благодаря использованию электрических технологий, пояснил Каллум. Отсутствие двигателя внутреннего сгорания и карданного вала позволило сдвинуть кабину вперед, увеличить колесную базу и уменьшить свесы
  • Литий ионная батарея расположена под полом салона между осями. Каждую пару колес приводит одинаковый электродвигатель (суммарная мощность 400 л. с. и 700 Нм крутящего момента). Низкий центр тяжести, двухрычажная передняя подвеска и многорычажная задняя обеспечивают фирменные управляемость и плавность хода, а разгон до 100 км/ч займет примерно 4 с, пообещала компания
  • Батарея емкостью 90 кВтч обеспечивает запас хода 220 миль (354 км) по американскому циклу EPA или 500 км по европейскому циклу NEDC. Такой запас хода требует подзарядки аккумуляторов только раз в неделю при характерном для среднего водителя пробеге 50 км в день, отмечает компания. Батарею можно заряжать на общественных станциях подзарядки, специального зарядного прибора в гараже или от обычной розетки. Быстрая зарядка постоянным током (50 кВт) полностью заряжает аккумулятор за 2 ч или до 80% за 1,5 ч
  • При компактных габаритах среднеразмерного SUV (длина- 4680 мм, ширина – 1890 мм, высота - 1560 мм, колесная база 2990 мм), багажник и салон концепта более просторны чем у полноразмерных внедорожников, говорит компания - для груза предусмотрен багажник 530 л и дополнительный отсек 28 л в передней части под капотом
  • Управление всеми системами автомобиля происходит с помощью сенсорных экранов, емкостных переключателей и тактильных аналоговых кнопок управления
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