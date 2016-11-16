Jaguar показал концепт электромобиля I-Pace

Британская марка начнет продажи серийной модели на основе концепта в 2018 году

Британская компания Jaguar Land Rover (JLR, принадлежит индийской Tata Motors) представила концепт полноприводного кроссовера с электрическим двигателем Jaguar I-Pace. Перспективная модель показана перед началом международного автосалона в Лос-Анджелесе. Серийный автомобиль на основе концепта будет показан в следующем году, его продажи начнутся в 2018 г, сказала компания. JLR собирается конкурировать с Tesla Motors, которая уже продет электрокроссовер Model X, и с другими автопроизводителями, объявившими о планах выпуска электрических моделей на фоне ужесточения экологических стандартов в США и странах Евросоюза, отмечает The Wall Street Journal. Кроссовер с электроприводом Audi должен появится на рынке в 2018 г., у Mercedes-Benz - в 2019 г., у BMW - в 2020 г.