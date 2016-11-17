Mazda показала второе поколение кросовера CX-5 в Лос-Анджелесе

Продажи обновленного бестселлера марки начнутся в Японии в феврале 2017 года

Mazda Motor провела премьеру второго поколения CX-5 на автосалоне в Лос-Анджелесе (2016 Los Angeles Auto Show). CX-5 является ключевой моделью для японской компании. Сейчас он продается в 120 странах мира, на его долю приходится четверть от общих продаж Mazda. В Европе и России CX-5 - бестселлер марки