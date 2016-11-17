Mazda показала второе поколение кросовера CX-5 в Лос-Анджелесе
Продажи обновленного бестселлера марки начнутся в Японии в феврале 2017 года
Mazda Motor провела премьеру второго поколения CX-5 на автосалоне в Лос-Анджелесе (2016 Los Angeles Auto Show). CX-5 является ключевой моделью для японской компании. Сейчас он продается в 120 странах мира, на его долю приходится четверть от общих продаж Mazda. В Европе и России CX-5 - бестселлер марки
Новое поколение кроссовера CX-5 продолжает развивать стилистическую тему «Kodo – душа движения». Этот дизайн был запущен японской маркой в 2012 г. на концепте Minagi, прототипе первого поколения CX-5
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Во внешности нового CX-5 есть как черты от старшего CX-9, так и от младшего CX-3, представленного два года назад также в Лос-Анджелесе
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Обновленный стиль Kodo для нового кроссовера в компании интерпретируют как «рафинированную упругость»
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Для окраски кузова используется новый фирменный цвет - Soul Red Crystal, - технология трехслойного покрытия Takuminuri, создающая объемную игру бликов и теней
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Mazda Motor провела премьеру второго поколения CX-5 на автосалоне в Лос-Анджелесе (2016 Los Angeles Auto Show)
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Новый Mazda CX-5 реагирует на действия водителя ровно так, как он того ожидает, обещает компания. При этом, даже при активном вождении, пассажиры кроссовера будут чувствовать себя комфортно благодаря улучшенной шумоизоляции, доработанной ходовой и системе компенсации боковых перегрузок G-Vectoring Control
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Машина будет оснащаться двумя бензиновыми моторами 2,0 и 2,5 л, и дизельным 2,2 л
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CX-5 является ключевой моделью для японской компании. Сейчас он продается в 120 странах мира, на его долю приходится четверть от общих продаж Mazda. В Европе CX-5 - бестселлер марки
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В России CX-5 также самая продаваемая модель Mazda и занимает 25 место в рейтинге всех моделей рынка — с января по октябрь 2016 г. компания продала 12 652 единиц этой модели (на 15,5% меньше, чем годом ранее). Кроссовер собирается во Владивостоке на заводе «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» (СП «Соллерс» и Mazda). Компания собирается выпускать обновленный модель Mazda CX-5, рассказывал «Ведомостям» представитель Фонда развития промышленности при Минпромторге
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Интерьер нового CX-5 смотрится одновременно просто и дорого, считают в компании
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Интерьер нового CX-5 существенно улучшился по функциональности и качеству материалов, демонстрируя миграцию бренда от небольших недорогих автомобилей, вроде Mazda 3, к более крупным моделям премиального уровня, отмечает Automotive News.
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У покупателей будет выбор из трех вариантов интерьера: светлой и черной кожи или темной ткани, пишет Automotive News
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Отделка панелями из натурального дерева и музыкальная система Bose с 10 динамиками и 5-дюймовым дисплеем будут предлагаться как опции
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Кроссовер может оборудоваться проекционным дисплеем на лобовом стекле и электроприводом задней двери
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Продажи второго поколения CX-5 на японском рынке начнутся в феврале 2017 г. Позже автомобиль появится и в других странах
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