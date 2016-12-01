BMW представила новый арт-кар

Машину расписал американский художник-концептуалист Джон Балдессари

На ярмарке современного искусства Art Basel в Майами-Бич BMW Group представила новый арт-кар от американского художника Джона Балдессари. Гоночный BMW M6 GTLM стал девятнадцатым по счету арт-каром в BMW Art Car Collection. В ноябре 2015 г. специальное жюри из директоров и кураторов музеев и центров современного искусства выбрало китайскую художницу Цао Фэй и Балдессари для продолжения коллекции. Премьера восемнадцатого арт-кара планируется летом 2017 г., сказала компания. В создании коллекции участвовали звезды современного искусства - Фрэнк Стелла, Рой Лихтенштейн, Энди Уорхол, Роберт Раушенберг, Дэвид Хокни и Джефф Кунс. После премьеры машина по традиции выступит на гоночном треке на состязании на выносливость «24 часа Дайтоны» 28 и 29 января 2017 г.