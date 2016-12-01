BMW представила новый арт-кар
Машину расписал американский художник-концептуалист Джон Балдессари
На ярмарке современного искусства Art Basel в Майами-Бич BMW Group представила новый арт-кар от американского художника Джона Балдессари. Гоночный BMW M6 GTLM стал девятнадцатым по счету арт-каром в BMW Art Car Collection. В ноябре 2015 г. специальное жюри из директоров и кураторов музеев и центров современного искусства выбрало китайскую художницу Цао Фэй и Балдессари для продолжения коллекции. Премьера восемнадцатого арт-кара планируется летом 2017 г., сказала компания. В создании коллекции участвовали звезды современного искусства - Фрэнк Стелла, Рой Лихтенштейн, Энди Уорхол, Роберт Раушенберг, Дэвид Хокни и Джефф Кунс. После премьеры машина по традиции выступит на гоночном треке на состязании на выносливость «24 часа Дайтоны» 28 и 29 января 2017 г.
На ярмарке современного искусства Art Basel в Майами-Бич BMW Group представила новый арт-кар от американского художника Джона Балдессари. Гоночный BMW M6 GTLM стал девятнадцатым по счету арт-каром в BMW Art Car Collection. Калифорниец Джон Балдессари, считается пионером концептуального искусства. Он прославился в 60-70-х годах, используя в работах комбинацию изображений с текстами, часто ироничного содержания, фотографии, образы из массовой культуры, коллажи и аппликацию
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Первым в коллекции стал BMW 3.0 CSL , который в 1975 г. поросили раскрасить Александра Колдера. Затем машина приняла участие в гонке 24 часа Ле-Мана
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BMW 3.0 CSL 1976 г., американский художник Фрэнк Стелла
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BMW 320i от Роя Лихтенштайна, 1977 г.
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BMW M1 Энди Уорхолла, 1979 г.
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BMW 635 CSi от Эрнста Фукса, 1982 г.
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BMW 635 CSi от Роберта Раушенберга, 1986 г.
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BMW M3 австралийца Майкла Джагамары Нельсона, 1989 г.
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BMW M3, 1989 г. еще одного австралийца - Кена Дона
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BMW 535i от японца Матазо Каямы, 1990 год
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BMW 730i испанца Сезара Манрике, 1990 год
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BMW Z1 немецкого художника А. Р. Пенка, 1991 год
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BMW 525i жноафриканской художницы Эстер Малангу, 1991 год
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Гоночный BMW Touring итальянца Сандро Киа, 1992 год
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BMW 850 CSi англичанина Дэвида Хокни, 1995 год
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BMW V12 LMR американки Дженни Хольцер , 1999 год
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Датчанин Олафур Элиассон покрыл BMW H2R с двигателем на водороде куполом из металла и льда, 2007 год
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Семнадцатый по счету арт-кар - BMW M3GT2 - создал в 2010 г. американец Джефф Кунс. На презентации автомобиля-скульптуры в музее современного искусства Центре Помпиду в Париже в интервью «Ведомостям» он рассказал, что ее создание потребовало от него очень много сил и энергии: на обдумывание арт-объекта ушел целый год, а интенсивно над ним художник работал полгода. Эта машина затем участвовала в 24 гонке в Ле-Мане (на фото)
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