Чем «УАЗ Патриот» World of Tanks отличается от обычной версии

Sollers

«Оригинальную внешность автомобиля можно будет подчеркнуть специальными легкосплавными дисками 18 дюймов, отличающимися эффектным дизайном, а также внешним тюнингом с изображением советских танков, которые будут доступны как опции для заказа покупателей в официальных дилерских центрах УАЗа», - говорится в сообщении компании

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