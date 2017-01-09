Дизайн и технологии

«Камаз-мастер» на ралли «Дакар-2017»

Организаторы гонки делают все, чтобы убрать команду из лидеров, считает гендиректор «Камаза»
Preloader gallery
Организаторы «Дакара» делают все возможное, чтобы убрать российскую команду «Камаз-мастер» из числа лидеров в зачете грузовиков. Об этом заявил гендиректор «Камаза» Сергей Когогин, передает ТАСС
Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool
Организаторы «Дакара» делают все возможное, чтобы убрать российскую команду «Камаз-мастер» из числа лидеров в зачете грузовиков. Об этом заявил гендиректор «Камаза» Сергей Когогин, передает ТАСС
1/14
«Они загоняют нас изменением технических требований в дополнительные затраты, все-таки мы коммерческая компания и не можем позволить себе просто тратить деньги, мы вынуждены их считать. Спорт - это не только престиж, но и бизнес», - пояснил Когогин
Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool
«Они загоняют нас изменением технических требований в дополнительные затраты, все-таки мы коммерческая компания и не можем позволить себе просто тратить деньги, мы вынуждены их считать. Спорт - это не только престиж, но и бизнес», - пояснил Когогин
2/14
На сегодняшний день «Камаз-мастер» является 13-кратным победителем «Дакара»
Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool
На сегодняшний день «Камаз-мастер» является 13-кратным победителем «Дакара»
3/14
Гендиректор «Камаза» считает, что в будущем возможна приостановка участия в ралли-рейдах из-за необходимости разработки нового мотора
Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool
Гендиректор «Камаза» считает, что в будущем возможна приостановка участия в ралли-рейдах из-за необходимости разработки нового мотора
4/14
«Камаз-мастер» может приостановить свое участие на год-два. Это связано с фактором времени», – сказал Когогин, отметив, что на разработку нового 13-литрового мотора может уйти 1,5 года
Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool
«Камаз-мастер» может приостановить свое участие на год-два. Это связано с фактором времени», – сказал Когогин, отметив, что на разработку нового 13-литрового мотора может уйти 1,5 года
5/14
Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool
6/14
Martin Mejia / AP
7/14
Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool
8/14
Martin Mejia / AP
9/14
Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool
10/14
Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool
11/14
Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool
12/14
Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool
13/14
Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool
14/14
  • Организаторы «Дакара» делают все возможное, чтобы убрать российскую команду «Камаз-мастер» из числа лидеров в зачете грузовиков. Об этом заявил гендиректор «Камаза» Сергей Когогин, передает ТАСС
  • «Они загоняют нас изменением технических требований в дополнительные затраты, все-таки мы коммерческая компания и не можем позволить себе просто тратить деньги, мы вынуждены их считать. Спорт - это не только престиж, но и бизнес», - пояснил Когогин
  • На сегодняшний день «Камаз-мастер» является 13-кратным победителем «Дакара»
  • Гендиректор «Камаза» считает, что в будущем возможна приостановка участия в ралли-рейдах из-за необходимости разработки нового мотора
  • «Камаз-мастер» может приостановить свое участие на год-два. Это связано с фактором времени», – сказал Когогин, отметив, что на разработку нового 13-литрового мотора может уйти 1,5 года
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото