«Камаз-мастер» на ралли «Дакар-2017»

Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

«Они загоняют нас изменением технических требований в дополнительные затраты, все-таки мы коммерческая компания и не можем позволить себе просто тратить деньги, мы вынуждены их считать. Спорт - это не только престиж, но и бизнес», - пояснил Когогин

2/14