«Камаз-мастер» на ралли «Дакар-2017»
Организаторы гонки делают все, чтобы убрать команду из лидеров, считает гендиректор «Камаза»
Организаторы «Дакара» делают все возможное, чтобы убрать российскую команду «Камаз-мастер» из числа лидеров в зачете грузовиков. Об этом заявил гендиректор «Камаза» Сергей Когогин, передает ТАСС
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«Они загоняют нас изменением технических требований в дополнительные затраты, все-таки мы коммерческая компания и не можем позволить себе просто тратить деньги, мы вынуждены их считать. Спорт - это не только престиж, но и бизнес», - пояснил Когогин
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На сегодняшний день «Камаз-мастер» является 13-кратным победителем «Дакара»
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Гендиректор «Камаза» считает, что в будущем возможна приостановка участия в ралли-рейдах из-за необходимости разработки нового мотора
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«Камаз-мастер» может приостановить свое участие на год-два. Это связано с фактором времени», – сказал Когогин, отметив, что на разработку нового 13-литрового мотора может уйти 1,5 года
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