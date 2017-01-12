10 самых продаваемых автомобилей в 2016 году
В «худший год» было продано 1,42 млн машин, падение к 2015 году составило 11%
В течение всего 2016 г. Lada Granta и Hyundai Solaris боролись за статус самого продаваемого автомобиля. Однако по итогам года корейская марка одержала верх. В 2016 г. было продано 90 380 Hyundai Solaris (падение к 2015 г. - 22%)
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Lada Granta на втором месте - 87 726 автомобилей (-27% к 2015 г.)
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В тройке лидеров еще один кореец - KIA Rio. Продажи за год - 87 662 автомобиля (-9,7% к 2015 г.)
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Продажи Lada Vesta стартовали осенью 2015 г., а по итогам прошлого года марка уже вошла в топ-5 самых популярных моделей. В 2016 г. было продано 55 174 автомобиля
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В 2016 г. было продано 47 702 Volkswagen Polo - на 5,1% больше, чем годом ранее
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Продажи Renault Duster - 44 001 автомобиль (+0,2% к 2015 г.)
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Продажи Toyota RAV 4 - 30 603 автомобиля (+12,9% к 2015 г.)
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В 2016 г. было продано 29 844 Chevrolet Niva (-4,9% к 2015 г.)
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Продажи Renault Logan - 29 565 автомобилей (-28,4% к 2015 г.)
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Замыкает десятку самых продаваемых моделей еще одна от «АвтоВАЗа» - Lada Largus. Продажи в 2016 г. - 29 341 автомобиль (-24,7% к 2015 г.). «Это худший год», – отметил Йорг Шрайбер, председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса. В целом рынок за 2016 г. сократился на 11% до 1,42 млн автомобилей (с учетом легковых и LCV)
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