10 самых продаваемых автомобилей в 2016 году

Е. Кузьмина / Ведомости

В течение всего 2016 г. Lada Granta и Hyundai Solaris боролись за статус самого продаваемого автомобиля. Однако по итогам года корейская марка одержала верх. В 2016 г. было продано 90 380 Hyundai Solaris (падение к 2015 г. - 22%)

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