Победители ралли-рейда «Дакар-2017»

Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Чемпион «Дакара» австралийский мотогонщик Тоби Прайс получил тяжелую травму на 4-м этапе нынешнего ралли-рейда и сошел с дистанции. У него был диагностирован перелом бедра после падения за несколько километров до финиша в боливийском городе Туписа

4/9