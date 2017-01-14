Победители ралли-рейда «Дакар-2017»
«Камаз-мастер» стал 14-кратным победителем гонки в зачете грузовиков
Экипаж Эдуарда Николаева из российской команды «Камаз-мастер» стал победителем ралли-рейда «Дакар-2017» в зачете грузовиков. Итоговое место в генеральной классификации он занял с общим временем 27 ч. 58 мин. 24 сек. В состав экипажа также входят Евгений Яковлев и Владимир Рыбаков. «Камаз-мастер» стал 14-кратным победителем гонки
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На втором месте разместился еще один представитель «Камаз-мастера» Дмитрий Сотников, чье отставание от партнера по команде составило 18 мин. 58 сек., сообщает «Интерфакс»
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Российский гонщик Сергей Карякин на Yamaha выиграл "Дакар-2017" в зачете квадроциклов
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Чемпион «Дакара» австралийский мотогонщик Тоби Прайс получил тяжелую травму на 4-м этапе нынешнего ралли-рейда и сошел с дистанции. У него был диагностирован перелом бедра после падения за несколько километров до финиша в боливийском городе Туписа
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В зачете мотоциклов выиграл англичанин Сэм Сандерленд (в центре на фото)
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В генеральном зачете внедорожников победу одержал француз Стефан Петерансель (Peugeot), для которого эта победа стала 13-й в карьере
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Второе место досталось девятикратному чемпиону мира по ралли французу Себастьяну Лебу (на фото его внедорожник), а третье - еще одному представителю Франции Сирилю Депре
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Гонка проходила по территории Парагвая, Аргентины и Боливии
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