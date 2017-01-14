Дизайн и технологии

Победители ралли-рейда «Дакар-2017»

«Камаз-мастер» стал 14-кратным победителем гонки в зачете грузовиков
Preloader gallery
Экипаж Эдуарда Николаева из российской команды «Камаз-мастер» стал победителем ралли-рейда «Дакар-2017» в зачете грузовиков. Итоговое место в генеральной классификации он занял с общим временем 27 ч. 58 мин. 24 сек. В состав экипажа также входят Евгений Яковлев и Владимир Рыбаков. «Камаз-мастер» стал 14-кратным победителем гонки
Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool
Экипаж Эдуарда Николаева из российской команды «Камаз-мастер» стал победителем ралли-рейда «Дакар-2017» в зачете грузовиков. Итоговое место в генеральной классификации он занял с общим временем 27 ч. 58 мин. 24 сек. В состав экипажа также входят Евгений Яковлев и Владимир Рыбаков. «Камаз-мастер» стал 14-кратным победителем гонки
1/9
На втором месте разместился еще один представитель «Камаз-мастера» Дмитрий Сотников, чье отставание от партнера по команде составило 18 мин. 58 сек., сообщает «Интерфакс»
Martin Mejia / AP
На втором месте разместился еще один представитель «Камаз-мастера» Дмитрий Сотников, чье отставание от партнера по команде составило 18 мин. 58 сек., сообщает «Интерфакс»
2/9
Российский гонщик Сергей Карякин на Yamaha выиграл "Дакар-2017" в зачете квадроциклов
Juan Karita / AP
Российский гонщик Сергей Карякин на Yamaha выиграл "Дакар-2017" в зачете квадроциклов
3/9
Чемпион «Дакара» австралийский мотогонщик Тоби Прайс получил тяжелую травму на 4-м этапе нынешнего ралли-рейда и сошел с дистанции. У него был диагностирован перелом бедра после падения за несколько километров до финиша в боливийском городе Туписа
Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool
Чемпион «Дакара» австралийский мотогонщик Тоби Прайс получил тяжелую травму на 4-м этапе нынешнего ралли-рейда и сошел с дистанции. У него был диагностирован перелом бедра после падения за несколько километров до финиша в боливийском городе Туписа
4/9
В зачете мотоциклов выиграл англичанин Сэм Сандерленд (в центре на фото)
Martin Mejia / AP
В зачете мотоциклов выиграл англичанин Сэм Сандерленд (в центре на фото)
5/9
В генеральном зачете внедорожников победу одержал француз Стефан Петерансель (Peugeot), для которого эта победа стала 13-й в карьере
Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool
В генеральном зачете внедорожников победу одержал француз Стефан Петерансель (Peugeot), для которого эта победа стала 13-й в карьере
6/9
Второе место досталось девятикратному чемпиону мира по ралли французу Себастьяну Лебу (на фото его внедорожник), а третье - еще одному представителю Франции Сирилю Депре
Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool
Второе место досталось девятикратному чемпиону мира по ралли французу Себастьяну Лебу (на фото его внедорожник), а третье - еще одному представителю Франции Сирилю Депре
7/9
Бразилец Леандро Торрес стал победителем ралли-рейда в зачете мотовездеходов. Российский экипаж в составе пилота Равиля Маганова и штурмана Кирилла Шубина финишировал третьим
Juan Karita / AP
Бразилец Леандро Торрес стал победителем ралли-рейда в зачете мотовездеходов. Российский экипаж в составе пилота Равиля Маганова и штурмана Кирилла Шубина финишировал третьим
8/9
Гонка проходила по территории Парагвая, Аргентины и Боливии
Red Bull Content Pool
Гонка проходила по территории Парагвая, Аргентины и Боливии
9/9
  • Экипаж Эдуарда Николаева из российской команды «Камаз-мастер» стал победителем ралли-рейда «Дакар-2017» в зачете грузовиков. Итоговое место в генеральной классификации он занял с общим временем 27 ч. 58 мин. 24 сек. В состав экипажа также входят Евгений Яковлев и Владимир Рыбаков. «Камаз-мастер» стал 14-кратным победителем гонки
  • На втором месте разместился еще один представитель «Камаз-мастера» Дмитрий Сотников, чье отставание от партнера по команде составило 18 мин. 58 сек., сообщает «Интерфакс»
  • Российский гонщик Сергей Карякин на Yamaha выиграл "Дакар-2017" в зачете квадроциклов
  • Чемпион «Дакара» австралийский мотогонщик Тоби Прайс получил тяжелую травму на 4-м этапе нынешнего ралли-рейда и сошел с дистанции. У него был диагностирован перелом бедра после падения за несколько километров до финиша в боливийском городе Туписа
  • В зачете мотоциклов выиграл англичанин Сэм Сандерленд (в центре на фото)
  • В генеральном зачете внедорожников победу одержал француз Стефан Петерансель (Peugeot), для которого эта победа стала 13-й в карьере
  • Второе место досталось девятикратному чемпиону мира по ралли французу Себастьяну Лебу (на фото его внедорожник), а третье - еще одному представителю Франции Сирилю Депре
  • Бразилец Леандро Торрес стал победителем ралли-рейда в зачете мотовездеходов. Российский экипаж в составе пилота Равиля Маганова и штурмана Кирилла Шубина финишировал третьим<br>
  • Гонка проходила по территории Парагвая, Аргентины и Боливии
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото