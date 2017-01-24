Дизайн и технологии

Беспилотные минибусы в разных городах

Первые два беспилотника начал тестировать Париж
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Париж начал тестировать беспилотные электрические минибусы от компании Easymile. Первые два EZ10 будут курсировать между железнодорожным вокзалом Аустерлиц и Лионским вокзалом. Они рассчитаны на шесть сидячих мест, проезд в минибусе будет бесплатным
Eric FEFERBERG / AFP
Париж начал тестировать беспилотные электрические минибусы от компании Easymile. Первые два EZ10 будут курсировать между железнодорожным вокзалом Аустерлиц и Лионским вокзалом. Они рассчитаны на шесть сидячих мест, проезд в минибусе будет бесплатным
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Автобусы оснащены навигаторами GPS, лазерными дальномерами и камерами по всему периметру для предотвращения столкновения с другими участниками движения
Eric FEFERBERG / AFP
Автобусы оснащены навигаторами GPS, лазерными дальномерами и камерами по всему периметру для предотвращения столкновения с другими участниками движения
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Беспилотные автобусы с сентября уже тестирует Лион. Там задействованы два автобуса Arma компании Navya, вмещающие 15 человек
Maks Him / Zuma \ TASS
Беспилотные автобусы с сентября уже тестирует Лион. Там задействованы два автобуса Arma компании Navya, вмещающие 15 человек
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Организаторы эксперимента соберут мнения и пожелания пассажиров относительно удобства, надежности и возможностей автобусов, а также проверят реакцию людей на автобусы без водителя и без руля
Maks Him / Zuma \ TASS
Организаторы эксперимента соберут мнения и пожелания пассажиров относительно удобства, надежности и возможностей автобусов, а также проверят реакцию людей на автобусы без водителя и без руля
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Одна из целей проекта – борьба с загрязнением атмосферы. Вице-мэр Парижа по инновациям Жан-Луи Миссика считает, что беспилотные машины в ближайшие 20 лет явственным образом изменят городские пейзажи, его слова передает AP
Serge Mouraret / Corbi / Getty Images.
Одна из целей проекта – борьба с загрязнением атмосферы. Вице-мэр Парижа по инновациям Жан-Луи Миссика считает, что беспилотные машины в ближайшие 20 лет явственным образом изменят городские пейзажи, его слова передает AP
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Минибус французской компании EasyMile в Аките, Япония
The Asahi Shimbun / Getty Images
Минибус французской компании EasyMile в Аките, Япония
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Пилотный проект компании EasyMile в Финляндии. Минибус EZ-10 в Хельсинки
Ville Mannikko / Bloomberg / Getty Images
Пилотный проект компании EasyMile в Финляндии. Минибус EZ-10 в Хельсинки
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Беспилотный автобус компании Deutsche Bahn на улице Берлина, Германия
Emmanuele Contini / NurPhoto / Getty Images
Беспилотный автобус компании Deutsche Bahn на улице Берлина, Германия
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  • Париж начал тестировать беспилотные электрические минибусы от компании Easymile. Первые два EZ10 будут курсировать между железнодорожным вокзалом Аустерлиц и Лионским вокзалом. Они рассчитаны на шесть сидячих мест, проезд в минибусе будет бесплатным
  • Автобусы оснащены навигаторами GPS, лазерными дальномерами и камерами по всему периметру для предотвращения столкновения с другими участниками движения
  • Беспилотные автобусы с сентября уже тестирует Лион. Там задействованы два автобуса Arma компании Navya, вмещающие 15 человек
  • Организаторы эксперимента соберут мнения и пожелания пассажиров относительно удобства, надежности и возможностей автобусов, а также проверят реакцию людей на автобусы без водителя и без руля
  • Одна из целей проекта – борьба с загрязнением атмосферы. Вице-мэр Парижа по инновациям Жан-Луи Миссика считает, что беспилотные машины в ближайшие 20 лет явственным образом изменят городские пейзажи, его слова передает AP
  • Минибус французской компании EasyMile в Аките, Япония
  • Пилотный проект компании EasyMile в Финляндии. Минибус EZ-10 в Хельсинки
  • Беспилотный автобус компании Deutsche Bahn на улице Берлина, Германия
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