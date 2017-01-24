Беспилотные минибусы в разных городах
Первые два беспилотника начал тестировать Париж
Париж начал тестировать беспилотные электрические минибусы от компании Easymile. Первые два EZ10 будут курсировать между железнодорожным вокзалом Аустерлиц и Лионским вокзалом. Они рассчитаны на шесть сидячих мест, проезд в минибусе будет бесплатным
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Автобусы оснащены навигаторами GPS, лазерными дальномерами и камерами по всему периметру для предотвращения столкновения с другими участниками движения
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Беспилотные автобусы с сентября уже тестирует Лион. Там задействованы два автобуса Arma компании Navya, вмещающие 15 человек
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Организаторы эксперимента соберут мнения и пожелания пассажиров относительно удобства, надежности и возможностей автобусов, а также проверят реакцию людей на автобусы без водителя и без руля
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Одна из целей проекта – борьба с загрязнением атмосферы. Вице-мэр Парижа по инновациям Жан-Луи Миссика считает, что беспилотные машины в ближайшие 20 лет явственным образом изменят городские пейзажи, его слова передает AP
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Минибус французской компании EasyMile в Аките, Япония
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Пилотный проект компании EasyMile в Финляндии. Минибус EZ-10 в Хельсинки
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Беспилотный автобус компании Deutsche Bahn на улице Берлина, Германия
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