Беспилотные минибусы в разных городах

Eric FEFERBERG / AFP

Париж начал тестировать беспилотные электрические минибусы от компании Easymile. Первые два EZ10 будут курсировать между железнодорожным вокзалом Аустерлиц и Лионским вокзалом. Они рассчитаны на шесть сидячих мест, проезд в минибусе будет бесплатным

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