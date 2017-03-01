Volkswagen отзывает 42 Lamborghini в России

Андрей Махонин / Ведомости

В августе 2016 г. «Ягуар ленд ровер» объявил об отзыве более 2150 автомобилей в России, сообщил Росстандарт. Предполагалось отозвать 2152 Jaguar XF и Jaguar XJ (2013-2015 модельных годов с двигателями GTDi объемом 2,0 л), произведенных с сентября 2012 г. по декабрь 2015 г. и реализованных с октября 2012 г. по август 2016 г.

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