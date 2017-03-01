Volkswagen отзывает 42 Lamborghini в России
Какие люксовые бренды уже отзывали автомобили
Российское подразделение Volkswagen отзывает 42 автомобиля Lamborghini. По информации Росстандарта, речь идет о моделях Aventador (на фото), Veneno и Aventador J.
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Автомобили были проданы в период с 2012 по 2017 г. Узнать, подлежит ли машина отзыву, можно по VIN-кодам, опубликованным на сайте Росстандарта. На фото Lamborghini Aventador
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Система улавливания паров топлива (EVAP) подлежащих отзыву автомобилей может стать неисправной. На фото Lamborghini Veneno стоимостью более 3 млн евро
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Как отмечает Росстандарт, в автомобилях указанных моделей «в случае переполнения топливного бака при заправке и определенных условиях эксплуатации существует вероятность попадания топлива в угольный фильтр системы EVAP». На фото Lamborghini Veneno
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«При максимальных оборотах на холостом ходу может произойти смешение топливных паров и горячих газов, что в сочетании с неутвержденной выхлопной системой, установленной на автомобиль после его продажи, создает опасность возгорания», - пояснили в ведомстве. На фото Lamborghini Aventador J
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Уполномоченные дилеры должны уведомить владельцев автомобилей о необходимости проведения ремонта. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно. На фото Lamborghini Aventador J, стоимость которого в зависимости от модификации начинается от $350 000
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В начале февраля 2017 г. стало известно, что Porsche отзывает в России автомобиль 918 Spyder, стоимость которого более 80 млн руб. Причина отзыва кроется в установке «не отвечающих высоким стандартам качества Porsche» нижних рычагов передней подвески, говорится в сообщении Росстандарта
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В августе 2016 г. «Ягуар ленд ровер» объявил об отзыве более 2150 автомобилей в России, сообщил Росстандарт. Предполагалось отозвать 2152 Jaguar XF и Jaguar XJ (2013-2015 модельных годов с двигателями GTDi объемом 2,0 л), произведенных с сентября 2012 г. по декабрь 2015 г. и реализованных с октября 2012 г. по август 2016 г.
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