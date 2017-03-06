Peugeot 3008 – лучший автомобиль 2017 года

Alfa Romeo

Компактный заднеприводный седан Alfa Romeo Giulia – на втором месте (296 баллов). Седан стал первой моделью из серии новых продуктов, которые должны возродить знаменитую, но угасающую итальянскую марку, входящую в концерн Fiat Chrysler Automobiles. В этой лиге много сильных игроков, начиная со свежих Mercedes-Benz C-класса и Jaguar XE до уже примелькавшейся BMW 3-й серии

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