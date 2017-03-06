Peugeot 3008 – лучший автомобиль 2017 года
Победитель и финалисты европейского конкурса Car of the Year 2017 объявлены накануне открытия Женевского автосалона
Peugeot 3008 назван лучшим европейским автомобилем 2017 г., получив 319 баллов жюри. Во втором поколении кроссовер Peugeot 3008 стал больше походить на типичный SUV. Модель должна стать для компании глобальной и угодить всем. Прежний 3008, похожий на приподнятый над дорогой микроавтобус, нравился исключительно французам
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Компактный заднеприводный седан Alfa Romeo Giulia – на втором месте (296 баллов). Седан стал первой моделью из серии новых продуктов, которые должны возродить знаменитую, но угасающую итальянскую марку, входящую в концерн Fiat Chrysler Automobiles. В этой лиге много сильных игроков, начиная со свежих Mercedes-Benz C-класса и Jaguar XE до уже примелькавшейся BMW 3-й серии
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Mercedes E-Class замыкает тройку лидеров (197 баллов). Новое поколение E-Class помогло в прошлом году немецкой марке вернуться на первую позицию по продажам в премиум-сегменте. Эта модель будет производиться на заводе компании в Московской области, который будет запущен в 2019 г.
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Седан и универсал Volvo S90/V90 – на четвертом месте (172 балла). Они сделаны на той же основе, что большой кроссовер CX90. В машине применяются продвинутые системы помощи водителю, которые должны позволить компании в ближайшие годы выпустить серийно полностью автономный автомобиль
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Третье поколение хетчбэка Citroën C3 – пятое место (166 баллов) – продолжает развитие нового авангардного стиля марки, который должен подчеркнуть ее ориентацию на молодых и прогрессивно настроенных покупателей
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Toyota C-HR получила 165 баллов жюри – шестое место. Это совершенно новый для Toyota субкомпактный кроссовер с очень экстравагантным дизайном, который будет продаваться на всех мировых рынках
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Nissan Micra – 7-е место (135 баллов). Для европейского рынка автомобиль будет выпускаться во Франции на заводе партнера по альянсу Renault
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