"Камаз" получил убыток в I квартале по РСБУ против прибыли годом ранее

"Камаз" получил в I квартале 2014 г. чистый убыток в размере 1,366 млрд руб. против чистой прибыли в сумме 644,1 млн руб. за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании по РСБУ. Выручка в январе - марте этого года составила 18,007 млрд руб., что на 22,1% меньше, чем годом ранее.

При этом "Камаз" существенно сократил себестоимость - на 25,8% до 15,137 млрд руб., что позволило получить валовую прибыль в размере 2,87 млрд руб. с ростом на 5,5% по сравнению с I кварталом 2013 г.

Однако коммерческие расходы в январе - марте возросли в 2,8 раза до 2,565 млрд руб., управленческие - на 19,3% до 1,1 млрд руб. В результате убыток от продаж составил 823,2 млн руб. против 858,1 млн руб. прибыли годом ранее, а убыток до налогообложения достиг 1,671 млрд руб., тогда как за аналогичный период прошлого года было получено 872,8 млн руб. прибыли.

Ранее сообщалось, что "Камаз" в январе - марте 2014 г. произвел 8200 машинокомплектов против 10 700 машинокомплектов за I квартал 2013 г. (снижение на 23,4%).

"Камаз" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей. В 2013 г. компания реализовала 43 800 автомобилей.

Юридические лица контролируют 98,34% уставного капитала компании. Среди них - корпорация "Ростех" (49,9%), кипрские Avtoinvest Limited и Decodelement Services Limited (20,81 и 2,73% соответственно, владеют акциями в интересах бывших владельцев инвесткомпании "Тройка диалог" и гендиректора компании Сергея Когогина), германский концерн Daimler AG (11%), американская KAMAZ International Management (4,25%, аффилирована с американским инвестфондом KKR) и Европейский банк реконструкции и развития (4%), а также ООО "Финансово-лизинговая компания "Камаз" (3,72%).