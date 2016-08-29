«Камаз» утроил чистый убыток по МСФО в первом полугодии до 1,93 млрд рублей

Чистый убыток «Камаза» в первом полугодии 2016 г. по МСФО составил 1,93 млрд руб., сообщила компания. Годом ранее автопроизводитель получил убыток в размере 695 млн руб. Таким образом, показатель вырос в 2,8 раза.

Выручка «Камаза» за отчетный период увеличилась на 34% до 47,22 млрд руб. В результате роста выручки был получен положительный операционный денежный поток в сумме 2,61 млрд руб. «Рост цен на металл, покупные комплектующие и курс рубля сохранили негативное влияние на себестоимость выпускаемой продукции в первом полугодии 2016 г. В результате за отчетный период группа отразила чистый убыток в размере 1,93 млрд руб.», - объясняют рост убытка в компании. При этом для компенсации негативных факторов «Камаз» снижает постоянные расходы, оптимизирует модельный ряд, ценовую политику, реализует стратегию импортозамещения и локализует производство автокомпонентов.

В компании указывают, что по итогам первого полугодия на российском и зарубежных рынках было реализовано 13 273 автомобиля (в январе - июне 2015 г. - 9806 ед., рост на 35,4%). Доля «Камаза» на российском рынке грузовых автомобилей полной массой свыше 14 т составила 60%, что на 11 п. п. выше, чем за шесть месяцев 2015 г.

Капитальные вложения в современные технологии и оборудование за первое полугодие 2016 г. составили 6,6% от выручки.

Бизнес-план «Камаза» на 2016 г. предусматривает продажу 32 000 автомобилей, из них 25 000 планируется реализовать на российском рынке.