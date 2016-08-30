Москве предсказали 9-балльные пробки и рост времени поездки на 36%

После завершения сезона отпусков среднее время в пути по Москве увеличится на 36%, а в центре, где продолжается реконструкция улиц, возможны 9-балльные пробки, сообщил заместитель руководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Поляков.

"В связи с увеличением трафика в начале сентября заторовая ситуация усугубится. Прогнозируется увеличение потерь времени в пути в среднем на 36%", - сказал Поляков. По его данным, в столице в сентябре будет 3,65 млн автомобилей. По оценке экспертов ЦОДД, во второй половине августа количество автомобилей в Москве увеличивается на 4% к июлю, а в начале сентября - еще на 3%.

По словам Полякова, основные затруднения будут наблюдаться в период с 7:00 до 9:00 и с 16:00 до 20:00. «Движение будет затруднено на шоссе Энтузиастов, Волгоградском проспекте, проспекте Андропова, Рязанском проспекте и Щелковском шоссе - на этих магистралях сейчас продолжаются работы по реконструкции», - добавил он.

В вечерний час пик наибольшие затруднения движения будут наблюдаться на границах города, где количество полос на ведущих в область магистралях уменьшается после МКАД. «Наиболее проблемными являются Щелковское шоссе, шоссе Энтузиастов, Алтуфьевское шоссе, Профсоюзная улица, Рязанский проспект», - отметил он.

Заторы на ряде центральных магистралей Москвы, где еще не завершена программа благоустройства «Моя улица», в сентябре увеличатся до 9 баллов, прогнозирует Поляков.

"В этом году самая большая программа по благоустройству. В сентябре с завершением периода отпусков наибольшие заторы ожидаются на Кремлевской набережной, некоторых участках Садового кольца, Бульварном кольце, улицах Серафимовича, Большая Полянка и Малая Дмитровка. Там даже летом было 7,8 баллов, сейчас будут до 9 баллов возрастать транспортные заторы, - сказал он журналистам. - Просим водителей избегать транзитных поездок через центр".