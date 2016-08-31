В Японии приостановлены продажи 8 моделей Mitsubishi из-за занижения расхода топлива

Правительство Японии приостановило продажи еще восьми моделей автомобилей производства Mitsubishi Motors, включая RVR, Pajero и Outlander, в связи с тем, что компания занижала показатели расхода топлива, сообщает агентство Associated Press.

Министерство транспорта Японии провело собственное тестирование автомобилей, включая внедорожник Pajero, и обнаружило отклонения по сравнению с указанными данными в среднем на 4,2%. Кроме того, Mitsubishi завышала показатели для своего электромобиля i-MiEV, утверждая, что он способен проехать на одном заряде 180 км, тогда как в действительности заряда хватает на 172 км. Представители компании признали, что использовали наилучшие результаты тестов вместо усредненных значений.

Продажи автомобилей будут возобновлены после того, как компания направит регуляторам документы на машины с исправленными показателями.

Ранее Mitsubishi Motors признала, что как минимум с 1991 г. допускала нарушения при определении показателя расхода топлива в малолитражных автомобилях с бензиновыми двигателями, продаваемых в Японии. В том числе сюда попали машины, которые Mitsubishi Motors выпускает для Nissan Corp. Компания обещала выплатить каждому владельцу таких автомобилей по 100 000 иен ($960) в качестве компенсации за дополнительные расходы на бензин, совокупные затраты компании в связи со скандалом составят 50 млрд иен.