В Москве утвердили тарифы на эвакуацию машин в соответствии с требованиями ФАС

Московские власти утвердили тарифы на эвакуацию автомобилей на период с 1 сентября до 31 декабря 2016 г. Тарифы утверждены в соответствии с требованиями Федеральной антимонопольной службы России (ФАС). Соответствующий приказ подписал руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Максим Решетников, передает агентство городских новостей «Москва».

В частности, базовый тариф на перемещение автомобиля на спецстоянку утвержден в размере 7760 руб. Владельцу грузового автомобиля (категория D) эвакуация будет обходиться в 33 415 руб. «Тариф на перемещение одного негабаритного транспортного средства предлагается снизить с 47 000 до 33 000 руб.», - говорится в сообщении департамента.

Экономически обоснованный тариф на хранение машины на московских штрафстоянках установлен в размере 2937 руб. в сутки.

Льготные тарифы на эвакуацию автомобилей (3000 руб.) предусмотрены для транспортных средств категории А и В с мощностью двигателя до 80 л. с., владельцу машины категории В с мощностью двигателя от 80 до 250 л. с. эвакуация обойдется в 5000 руб., для автомобилей категории В с двигателем мощностью более 250 л. с. эвакуация будет стоить 7000 руб.

При этом льготные тарифы на хранение на штрафстоянке утверждены для мототехники категории А - 500 руб., для автомобилей категории В и D с разрешенной массой до 3,5 т - 1000 руб., для автомобилей категории D с массой более 3,5 т, а также транспортных средств категорий C и E - 2000 руб., для негабаритных транспортных средств - 2900 руб.

Новые тарифы вступают в силу с 1 сентября 2016 г.