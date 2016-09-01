Tesla скорректирует работу автопилота

Американская Tesla Motors «в ближайшие недели» обновит программное обеспечение для режима автопилота в своих электромобилях, написал в своем аккаунте в Twitter глава компании Илон Маск. Он пообещал «существенно улучшить» процесс обработки сигналов, поступающих с радаров.

Улучшения потребовались после первого на 130 млн миль (209,21 млн км) ДТП со смертельным исходом во время использования функции автопилот, произошедшего в конце июня 2016 г. Тогда водитель Model S 40-летний Дошуа Браун погиб в результате столкновения с грузовиком на чистой и сухой дороге. Национальная администрация безопасности дорожного движения пообещала исследовать 25 000 седанов Model S, в частности их системы автопилотирования. В Tesla пояснили, что датчики электромобиля не смогли различить на фоне ясного неба белый трейлер, стоявший поперек дороги. «Ни автопилот, ни водитель не заметили белый бок полуприцепа на фоне ярко освещенного неба, поэтому тормоза не активировались», - отмечали в компании.

По итогам инцидента Tesla обратилась к водителям с призывом отдавать себе отчет в том, что автопилот – новая функция. Во время ее использования компания советовала держать руки на руле и контролировать происходящее на дороге. В июле произошли еще два ДТП при пользовании автопилотом, но пострадавших в них не было.