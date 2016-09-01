Mazda отзовет около 2,3 млн автомобилей по всему миру

Японский автоконцерн Mazda планирует в ближайшее время отозвать в общей сложности 2,3 млн автомобилей 2007-2015 годов выпуска по всему миру. Причина отзыва - возможные неисправности багажника, а также проблемы с дизельными двигателями, передает Reuters.

Mazda уже объявила об отзыве около 390 000 автомобилей в Японии. В основном это Mazda 3 в версиях седана и хетчбэка и кроссовер CX-3. Автомобили будут отозваны из-за проблем с прокладкой багажника. По той же причине будут отозваны еще 1,8 млн автомобилей с зарубежных рынков.

Также в Японии компания отзывает около 110 000 автомобилей 2014-2016 годов выпуска (Mazda 3 и CX-3) из-за возможных неполадок, связанных с дизельным двигателем.