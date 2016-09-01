Sollers в ближайшие месяцы возобновит поставки автомобилей SsangYong в Россию

Российский автопроизводитель Sollers и корейская SsangYong договорились возобновить поставки автомобилей в Россию, сообщили в российской компании.

"Компания «Соллерс» и SsangYong договорились о возобновлении поставок в Россию. В ближайшие месяцы мы рассчитываем начать продажи новой для российского рынка модели - SsangYong Tivoli", - сказал представитель Sollers.

В конце сентября 2015 г. гендиректор и основной акционер «Соллерса» Вадим Швецов говорил, что поставки возобновятся до конца 2015 г., однако этого не произошло.

«Сейчас все основные проблемы (связанные с поставками машинокомплектов в России) решили, сейчас мы должны установить кредитную линию со стороны SsangYong по отношению к нам. Оборотных средств, чтобы обеспечивать такие поставки самостоятельно, у нас нет. Здесь производитель обязан это дело финансировать. Поэтому сейчас устанавливаем лимит, думаю, вопрос решится в ближайшие месяцы», - пояснил Швецов, подчеркнув, что компания будет работать по предварительным заказам.

По его словам, вопрос о возобновлении поставок - «чисто бюрократический: установление лимитов, заказы». «Мы только что распродали сток - и можем спокойно, ровно работать», - пояснял глава Sollers.

В марте прошлого года SsangYong приостановил экспорт автомобилей в Россию в связи с падением спроса.