СП «Соллерса» и Mazda обязалось инвестировать 2 млрд рублей в завод во Владивостоке

Сегодня СП «Соллерса» и Mazda «МаздаСоллерс мануфэкчуринг рус» (у партнеров – по 50%) заключило специальный инвестиционный контракт с Россией, по которому обязалось вложить более 2 млрд руб. в двигателестроительный завод в Приморском крае, сообщил Минпромторг.

"Подписи под документом поставили министр промышленности и торговли Денис Мантуров и старший вице-президент компании Mazda Motor Corporation Юджи Накамине", - сообщило министерство.

Согласно контракту, инвестор гарантирует инвестиции объемом более 2 млрд руб. в организацию в 2018 г. производства мощностью 50 000 двигателей в год, в том числе локализацию ряда технологических операций по обработке базовых компонентов двигателей. Россия обязалась способствовать развитию проекта компании во Владивостоке путем оказания мер государственной поддержки.

«Этот проект - яркое свидетельство того, что российские предприятия становятся конкурентоспособными площадками по производству автомобилей и ключевых узлов, а также интегрируются в глобальные цепочки поставок в мировом автопроме. В этом смысле проект СП «Мазда Соллерс» соответствует целям новой стратегии развития российской автомобильной промышленности до 2025 г., которую готовит Минпромторг России», – отметил Денис Мантуров.

Компания планирует организовать производство новейших двигателей Mazda Sky Engine, включая операции по механической обработке базовых деталей двигателя. В результате реализации проекта будет создано более 600 рабочих мест.