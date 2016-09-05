ФАС обнаружила нарушения при закупке автомобилей с мигалками для МВД России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обнаружила нарушения при закупке автомобилей с мигалками для МВД России, говорится в сообщении ведомства.

ФАС признала МВД нарушившим закон о конкуренции при проведении в 2014-2015 гг. ряда аукционов на закупку автомобилей, оборудованных сигнально-громкоговорящими установками.

МВД в документации к аукционам устанавливало требования к сигнальным устройствам, которым соответствовала продукция только одного производителя, выяснила ФАС. Часть требований комиссия ведомства признала необоснованными, так как они не влияют на эксплуатационные характеристики продукции.

Наличие таких необоснованных условий создавало препятствия для принятия участия в аукционах другим производителям сигнально-громкоговорящих устройств, успешно поставляющим свою продукцию для нужд иных министерств и ведомств, пишет ФАС.