Chevrolet отзовет более 3200 автомобилей в России из-за проблем с гидроусилителем руля

Российский дилер Chevrolet - ООО «Джи эм авто» - отзывает более 3250 автомобилей моделей Cruze и Orlando из-за риска утечки жидкости гидроусилителя рулевого управления. Отзываемые автомобили были реализованы с октября 2011 г. по июль 2012 г., сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

«Причиной отзыва послужила вероятность повреждения обратного шланга гидроусилителя рулевого управления и появления течи жидкости на автомобилях, подпадающих под отзыв», - отмечается в сообщении.