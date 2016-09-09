Инженер Volkswagen признался в сговоре с целью обмана регуляторов

Инженер автоконцерна Volkswagen Джеймс Лян признался в преступном сговоре с целью обмана регуляторов по делу о занижении показателей выброса вредных веществ дизельными двигателями, передает Bloomberg.

Лян работал в компании более 20 лет. Он переехал из Германии в США в 2008 г. Он стал первым специалистом Volkswagen, признанным виновным по данному делу. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

В конце июля 2016 г. в США суд обязал немецкий автоконцерн компанией выплатить $14,7 млрд компенсаций клиентам. В сентябре 2016 г. стало известно, что Еврокомиссия обвиняет Volkswagen в нарушении законодательства 20 европейских стран.