Ремонт дорог остается в приоритете – Медведев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ремонт дорог остается приоритетным направлением, несмотря на экономический кризис, передает ТАСС.

«При такой экономике, как сейчас, это делать непросто, но мы вернулись к прежней модели финансирования ремонта и строительства дорог: при помощи, по сути, дорожных фондов - и федерального, и региональных», - сказал он.

Медведев также заявил, что «за правило взял садиться за руль во время посещения регионов». «Люди пишут, говорят: посмотрите, какие у нас дороги, вот сядьте за руль, я думаю - а почему бы и нет?» - сказал он. По его словам, около 70% федеральных дорог имеют нормальное состояние, из числа региональных дорог - треть.